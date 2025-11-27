T.C. HONAZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Madde 1 Aşağıda belirtilen Honaz Belediyesi mülkiyetinde bulunan gayrimenkul 18/12/2025 tarihine tesadüf eden Perşembe günü saat:11:00'de Honaz Belediyesi Yeni Mahalle Çarşı/1 Sokak No:4 HONAZ adresinde Belediye encümen odasında yapılacak ihale ile satılacaktır.

Madde 2 Mülkiyeti Belediyemize ait satılacak taşınmaz malın tapu bilgisi ve alanı:

Sıra No İlçe Mahalle Mevkii Ada/

Parsel Yüzölçümü

(m2) Cilt No Sahife No Cinsi Pafta Tapu Tarihi 1 Honaz Afşınbey

Mahallesi Ahırtaşı Mevkii 357/8 3.083,34m2 87 8567 Arsa M22b21c4b 05/06/2025

Madde 3 İhale Honaz Belediyesinde, 08.09.1983 tarih, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 45.Maddesine göre Açık Teklif Usulü ile yapılacaktır.

Madde 4 Taşınmaz malın tahmin edilen bedeli ve % Üç(3) geçici teminat bedeli aşağıdaki gibidir. Satın alınmak istenenen taşınmaz için geçici teminat bedeli yatırılması zorunludur.

Sıra

No İlçe Mahalle Mevkii Ada/ Parsel Yüzölçümü

(m2) Cilt No Sahife No Cinsi Muhammen Bedel (TL) Geçici Teminat %3 (TL) 1 Honaz Afşınbey

Mahallesi Ahırtaşı Mevkii 357/8 3.083,34m2 87 8567 Arsa 13.500.000,00TL 405.000,00TL

Madde 5 Arsa bedeli ihale bedeli üzerinden söz konusu şartnamede belirtildiği şekilde ödenecektir. Süresinde ödenmeyen arsa bedeli gecikme zamlı tahsil edilecektir.

Madde 6 Taşınmaz malların satışında KDV muhafiyeti olup, ihale ile ilgili olarak her türlü vergi, resim, harçları, damga vergisi, sözleşme karar pulu ve diğer giderleri ile satıma ve tapu işlemlerine ilişkin olarak her türlü vergi, resim, harçlar, ipotek masrafları ve diğer giderleri ödemek alıcıya aittir. Aksi takdirde müşteri, vukua gelecek hasar, zarar, fuzuli işgal ve diğer sebeplerle idareden bir talepte bulunamaz.

Madde 7 İhalenin kesin teminatı, ihale bedeli üzerinden alınır. Nisbeti %6 (YüzdeAltı)'dır.

Madde 8 İhaleye katılabilmek için; 08.09.1983 tarih, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununda belirtilen niteliklere haiz olmak yine anılan Kanun ve Yönetmelikte açıklanan biçimde teklifte bulunmak, geçici teminatı yatırmak şarttır. İhaleye iştirak edecekler bedeli karşılığında şartname satın almak zorundadır. 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 6.Maddesinde yazılı kişiler doğrudan ve dolaylı olarak ihaleye katılamazlar. Bu yasağı saymayarak ihaleye katılanın üzerine ihale yapılmış bulunursa, geçici teminatı ve kesin teminat bedeli belediyeye gelir kaydedilecektir.

Madde 9 İhale komisyonu, ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. Komisyonların ihaleyi yapmama kararına itiraz edilemez.

Madde 10 İhale ile ilgili şartname mesai saatleri dahilinde Honaz Belediyesi Yazı İşleri Müdürlüğünden görülebilir. İhaleye katılmak isteyenler şartnameyi satın almaları zorunludur.

Madde 11 Şartname bedeli:10.000,00TL(OnBinTürkLirası)

Madde 12 İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için müracat 18/12/2025 günü saat 11:00'de sona erecektir.

Madde 13 İhaleye katılacak olan istekliler aşağıda ihaleye katılabilmek için istenen belgeleri encümen başkanlığına sunmak zorundadır. Tüzel Kişiler için istenen belgeler;

Tüzel Kişiler için istenen belgeler;

a) Ticaret ve /veya Sanayi Odasına Kayıtlı olduğuna dair belge, (İhalenin yapıldığı yıl içinde alınmış olması gerekmektedir)

b) Ticaret Sicil Gazetesi, Vergi Levhası.

c) Noter Tasdikli İmza Sirküleri,

ç) Belediyemize borcu olmadığına dair yazı(emlak vergisi, kira, çtv,vb.)

d) Kooperatiflerden; Ticaret Sicil Memurluğundan Kooperatifin Sicil Tasdiknamesi, yetkili organ tarafından alınmış kararın aslı veya noter tasdikli sureti ve imza sirküleri,

e) Tebligat İçin Adres Beyanı,

f) Şartname Satın Alma Belgesi

g) Vekâleten iştirak ediliyor ise istekli adına teklifte bulunacak kimselerin vekâletnameleri ve imza sirküleri,

ğ) Geçici Teminatlarını Belediyemiz Veznesine veya Belediyemizin Vakıfbank Honaz Şubesi TR77 0001 5001 5800 7299 9172 74 iban nolu hesabına yatırılması, geçici teminat ve ihale şartname alındı belgelerini komisyona vermeleri şarttır.

Şahıslar için istenen belgeler;

a) Nüfus Cüzdanı Sureti,

b) Kanuni İkametgâh Belgesi

c) Şartnameyi Satın Alma Belgesi

ç) Belediyemize borcu olmadığına dair yazı(emlak vergisi,kira, çtv, vb.)

d) Geçici Teminatlarını Belediyemiz Veznesine veya Belediyemizin Vakıfbank Honaz Şubesi TR77 0001 5001 5800 7299 9172 74 iban nolu hesabına yatırılması, geçici teminat ve ihale şartname alındı belgelerini komisyona vermeleri şarttır.

e) Vekâleten iştirak ediliyor ise istekli adına teklifte bulunacak kimselerin vekâletnameleri ve imza sirküleri.

#ilangovtr

Basın No: ILN02337469