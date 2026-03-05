  • İSTANBUL
Resmi İlanlar T.C. HİLVAN 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
T.C. HİLVAN 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

İ L A N

ESAS NO : 2025/628 Esas Aşağıda tarafları yazılı mahkememizde görülen Kamulaştırma (Bedel Tespiti Ve Tescil) davası nedeniyle ŞANLIURFA ili, HİLVAN ilçesi, kuskunlu mah/köy ait aşağıda tapu kayıtları yazılı taşınmazlar hakkında Kadastro Kanununun 11. maddesi uyarınca askıya çıkarılan ilandır.

S.No Pafta No: Ada No: Parsel No: Yüzölçümü: Cinsi: Mevkii: Dayanağı: Krokisi:
1   0 49   GYRMN01      

 

Davacı Adı Soyadı: Davalı Adı Soyadı Dava:
TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ FAİK BAŞKALDIRMA Kamulaştırma (Bedel Tespiti Ve Tescil)

Tarafları ve nitelikleri belirtilen dava konusu parseller hakkında hak iddia edenlerin 30 günlük yasal süre içinde Mahkememize başvurmaları gereği krokisi ile birlikte ilan olunur.

#ilangovtr

Basın No: ILN02413335