T.C. HENDEK (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU
TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI
Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/13 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri Adresi : Sakarya İli Hendek İlçesi Dereboğazı Mahallesi 2657 Ada 1 Parsel
Yüzölçümü : 1.155,07 m2, İmar Durumu: Emsal:0.60 Yençok:7.00 metre konut alanında ve imar yolunda kalmaktadır.
Kıymeti : 2.364.485,00 TL,
KDV Oranı : Satış bedelinin %73'ünden %10 KDV, %27'sinden %20 KDV alınacaktır.
Kaydındaki Şerhler: Diğer : İmar düzenlemesine alınmıştır. 24/10/2022
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 14/04/2026 - 10:29
Bitiş Tarih ve Saati : 21/04/2026 - 10:29
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 11/05/2026 - 10:29
Bitiş Tarih ve Saati : 18/05/2026 - 10:29
2 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri Adresi : Sakarya İli Hendek İlçesi Dereboğazı Mahallesi 2657 Ada 4 Parsel
Yüzölçümü : 6.355,98 m2, İmar Durumu : Emsal:0.60 Yençok:7.00 metre konut alanında, teknik altyapı alanında ve imar yolunda kalmaktadır denilmektedir.
Kıymeti : 20.686.150,00 TL KDV Oranı : satış bedelinin %21'inden %1 KDV, %2,1'inden %20 KDV , %76,9'undan%10 KDV alınacaktır.
Kaydındaki Şerhler: Diğer : İmar düzenlemesine alınmıştır. 24/10/2022
Diğer : 3 ahşap ev Süleyman Duyar tarafından inşa edilmiştir.
Diğer : iskan ilişiği kesilmiştir. Hendek Vergi Dairesi
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 14/04/2026 - 11:50
Bitiş Tarih ve Saati : 21/04/2026 - 11:50
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 11/05/2026 - 11:50
Bitiş Tarih ve Saati : 18/05/2026 - 11:50
08/03/2026
(İİK m.114 ve m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
Basın No: ILN02419658