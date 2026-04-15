T.C. HENDEK 4. ASLİYE (AİLE MAHKEMESİ SIFATIYLA) HUKUK MAHKEMESİNDEN

İ L A N



ESAS NO : 2026/124 Esas

DAVALI : UGILOY VOKHIDOVA - 99366882214 Yabancı Kimlik Numarası

Davacı MİTAT DEMİRAL tarafından aleyhinize açılan Boşanma (Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılması Nedeni İle Boşanma (Çekişmeli)) davasının yapılan yargılaması sırasında,

Mahkememizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize dava dilekçesi ve tensip zaptı tebliğe çıkarılmış olup, muhatabın gösterilen adreste olmadığı ve adresten ayrıldığı gerekçesiyle tebligat yapılamamıştır. Tebligata elverişli adresinizin tespit edilememesi nedeniyle tebligat yapılamadığından dava dilekçesi ve tensip zaptının ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Dava dilekçesine karşı cevap süreniz iki haftadır.

Duruşma günü verilmesi halinde duruşmada bizzat hazır bulunmanız veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, aksi taktirde yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı hususu, dava dilekçesi ve tensip zaptı yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur. 26/03/2026

