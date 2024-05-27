T.C. HENDEK 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESASNO: 2024/181

KAMULAŞTIRMA İLANI

Kamulaştırmayı yapan davacı idare Botaş (Boru Hatları ile Petrol Taşıma Anonim Şirketi ) vekili Av. Alper Doğan tarafından aşağıdaki listede belirtilen kamulaştırmaya tabi tutulan taşınmazın mülkiyet hakkının tapuda Botaş (Boru Hatları ile Petrol Taşıma Anonim Şirketi ) adına tescili ile Mahkemece tespit edilecek bedelin hak sahibine ödenebilmesi amacıyla 4650 sayılı kanun ile değişik 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu’nun 10. Maddesi gereğince Mahkememizde açılmış bulunan bedel tespit ve tescil davalarında;

1-Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu' nun 25/04/2013 tarih ve 4379-1 Sayılı "Kamu Yararı Kararı" yerine geçmek üzere "Lüzum Kararı'na istinaden BOTAŞ Genel Müdürlüğü Yardımcılığı Makamı'nın 17/11/2016 tarih ve 0392 sayılı Kararı" ile BOTAŞ (Boru Hatları ile Petrol Taşıma Anonim Şirketi)lehine taşınmazların aşağıda listede belirtilen m2 değerleri üzerinden geçici ve daimi irtifak haklarının BOTAŞ (Boru Hatları ile Petrol Taşıma Anonim Şirketi) lehine tescil yönünde kamulaştırılmasına karar verildiği,

2-Kamulaştırma bedelinin hak sahipleri adına Vakıflar Bankasına yatırılacağı,

3-Konuya ve taşınmazın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerin, ilan tarihinden itibaren on (10) gün içinde Mahkemeye yazılı olarak bildirilmesi gerektiği,

4-Duruşmanın 10/06/2024 tarihinde saat 11:08 de Hendek 1.Asliye Hukuk Mahkemesi salonunda başlayacağı, Mahkemenin davetine uymayanlar hakkında yokluğunda yargılama işlemi yapılacağı,

5-Maliklere çıkartılan meşruhatlı davetiyenin tebliğinden itibaren veya kendilerine tebligat yapılmayanlara tebligat yerine geçmek üzere yapılan ilandan itibaren otuz (30) gün içinde kamulaştırma işlemlerine karşı idari yargıda iptal ve adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açılabileceği,

6-Açılacak davalarda husumetin Botaş (Boru Hatları ile Petrol Taşıma Anonim Şirketi ) ’ne yöneltilmesi gerektiği,

7-Otuz (30) gün içerisinde kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal davası açanların dava açtıklarını ve yürütmenin durdurulması kararı aldıklarını belgelendirmedikleri takdirde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ve Mahkememizce tespit edilen kamulaştırma bedeli üzerinden taşınmazdan kamulaştırılan mülkiyet hakkının Botaş (Boru Hatları ile Petrol Taşıma Anonim Şirketi ) adına tesciline karar verileceği, hususlarındaki keyfiyet 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 10.maddesi uyarınca ilanen duyurulur.

S.NO D.NO İLÇESİ KÖY/MAH ADA -PARSEL GEÇİCİ M2 DAİMİ M2

1- 2024/181 Hendek Güldibi 0(yeni 2862) ada 117.33 345.95

196(yeni 224) parsel

Davalılar Sebhat Duran- Elmas Çan- Refik Hayır- Melahat Mert- Nebehat Demiral- Huriye Hayır

#ilangovtr

Basın No: ILN02038627