T.C. HENDEK 1. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ
DOSYA NO : 2025/241 Esas
KARAR NO : 2025/715 Karar
SANIK : MAROUA OUANANE, Essame ve Fatima kızı, 01/01/2004 K. Fas D.lu
Yukarıda açıklanan mahkeme dosyasında sanık MAROUA OUANANE hakkında Hükümlü vaya Tutukluluk Kaçması suçundan yapılan yargılamada karar verilmiş olmakla,
"Sanığın hükümlünün kaçması eylemine uyan 5237 sayılı TCK'nun 292/1 maddesi gereğince, neticeten 5 ay hapis cezasıyla cezalandırılmasına, karar verilmiştir."
Hüküm fıkrasının 7201 sayılı Yasa'nın 31. maddesi gereğince ilanın yapıldığı tarihten itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı ve bu tarihten itibaren 2 haftalık yasal süre içerisinde İstinaf Kanun yoluna müracaat edilmemesi halinde kararın kesinleşeceği hususu ilanen tebliğ olunur.
