T.C. HAYRABOLU (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU
T.C. HAYRABOLU (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU
Örnek No:55*
1 VE 2 NOLU TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI
Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/12 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:
1 NO'LU TAŞINMAZIN ÖZELLİKLERİ: Tekirdağ ili Hayrabolu ilçesi Soylu mahallesi Değirmenovası mevkiinde kain 507 parsel sayılı 16.800 m2 yüzölçümlü tarla vasıflı taşınmaz. İşbu taşınmaza ilişkin detaylar ilan ekindeki bilirkişi raporunda mevcuttur.
Kıymeti : 3.324.384,00 TL
KDV Oranı : %10
Kaydındaki Şerhler: 5403/5578 S.Y. gereğince arazi toplulaştırması kapsamındadır. Büyük ova koruma alanı içerisinde kalmaktadır.
Artırma Bilgileri:
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 09/12/2025 - 11:18
Bitiş Tarih ve Saati : 16/12/2025 - 11:18
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 12/01/2026 - 11:18
Bitiş Tarih ve Saati : 19/01/2026 - 11:18
2 NO'LU TAŞINMAZIN ÖZELLİKLERİ: Tekirdağ ili Hayrabolu ilçesi Soylu mahallesi Domuzcu mevkiinde kain 648 parsel sayılı 19.200 m2 yüzölçümlü tarla vasıflı taşınmaz. İşbu taşınmaza ilişkin detaylar ilan ekindeki bilirkişi raporunda mevcuttur.
Kıymeti : 3.799.296,00 TL
KDV Oranı : %10
Kaydındaki Şerhler: Büyük ova koruma alanı içerisinde kalmaktadır. 5403/5578 S.Y. gereğince arazi toplulaştırması kapsamındadır.
Artırma Bilgileri:
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 09/12/2025 - 12:26
Bitiş Tarih ve Saati : 16/12/2025 - 12:26
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 12/01/2026 - 12:26
Bitiş Tarih ve Saati : 19/01/2026 - 12:26
14/11/2025
(İİK m.114 ve m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
#ilangovtr
Basın No: ILN02336318