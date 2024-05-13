T.C. HATAY İNFAZ HÂKİMLİĞİNDEN

İ L A N



DOSYA NO : 2023/4044 İnfaz Hâkimliği Dosyas

KARAR NO : 2023/4657

Hakimliğimizin yukarıda dosya ve karar numarası yazılı 17/10/2023 tarihli ilamı ile Mehmet ve Fatma oğlu, 11/01/1966 doğumlu, Hatay, Antakya, Demirköprü mah/köy nüfusuna kayıtlı AHMET GÜNAL hakkında AÇIK CEZA İNFAZ KURUMUNA GÖNDERİLMESİNE kararı verilmiş, tüm aramalara rağmen hükümlüye ulaşılamaması nedeniyle;

1-7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin ilanen tebliğine,

2-Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 7 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına ve tebliğ tarihinden itibaren yedi gün içerisinde Hatay 1.Ağır Ceza Mahkemesinde itiraz kanun yolu açık olmak üzere karar verildiği hususu ilanen tebliğ olunur. 09.05.2024

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Basın No: ILN02029995