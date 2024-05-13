  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Resmi İlanlar T.C. HATAY İNFAZ HÂKİMLİĞİNDEN
Resmi İlanlar

T.C. HATAY İNFAZ HÂKİMLİĞİNDEN

Yeniakit Publisher
2024-05-13 00:02:00 -

T.C. HATAY İNFAZ HÂKİMLİĞİNDEN

İ L A N

DOSYA NO : 2023/4044 İnfaz Hâkimliği Dosyas
 
KARAR NO : 2023/4657

             Hakimliğimizin yukarıda dosya ve karar numarası yazılı 17/10/2023 tarihli ilamı ile Mehmet ve Fatma oğlu, 11/01/1966 doğumlu, Hatay, Antakya, Demirköprü mah/köy nüfusuna kayıtlı AHMET GÜNAL hakkında AÇIK CEZA İNFAZ KURUMUNA GÖNDERİLMESİNE kararı verilmiş, tüm aramalara rağmen hükümlüye ulaşılamaması nedeniyle;

             1-7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin ilanen tebliğine,

              2-Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 7 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına ve tebliğ tarihinden itibaren yedi gün içerisinde Hatay 1.Ağır Ceza Mahkemesinde itiraz kanun yolu açık olmak üzere karar verildiği hususu ilanen tebliğ olunur. 09.05.2024

#ilangovtr

Basın No: ILN02029995