T.C. HATAY İCRA DAİRESİ

Örnek No:55*

2020/145 TLMT.

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2020/145 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Hatay İli, Antakya İlçesi, Sultanlı Mah. 80 parselde kayıtlı 27.649,55 m” yüzölçümlü “Arsa” vasıflı hisseli taşınmazdır. Taşınmazın tamamı borçlu adına kayıtlıdır.Değerlemeye konu olan taşınmazın geometrik açıdan yaklaşık dörtgen şeklindedir. Topoğrafik açıdan hafif eğimli bir yapıdadır. Taşınmaz 25 m.lik imar yoluna cephelidir. Taşınmaz üzerinde her hangi bir yapı bulunmamaktadır. Taşınmazın 1/1000 ölçekli uygulama imar planında E:4,00 Yençok:39,50 konut alanında kaldığı tespit edilmiştir.

Kıymeti : 110.598.200,00 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler: Tapu Kaydındaki Gibidir

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 12/11/2024 - 11:14

Bitiş Tarih ve Saati : 19/11/2024 - 11:14 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 05/12/2024 - 11:14

Bitiş Tarih ve Saati : 12/12/2024 - 11:14

19/09/2024

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

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Basın No: ILN02092744