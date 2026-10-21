T.C. HATAY 8. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

İ L A N



ESAS NO : 2024/30 Esas

DAVALILAR : 1 MEMET ŞEHİTOĞLU Güzelburç Mahallesi Cabirağa Sokak Şahutoğlu Oto Yıkama Ve Tahsin Eczanesi Yanı Antakya/Hatay Hatay Merkez/ HATAY

DURUŞMA GÜNÜ: 13/11//2026 günü saat: 10:00

Davacı tarafından davalılar aleyhine açılan davanın dava dilekçesinde özetle,

Hatay İli, Antakya İlçesi, Güzelburç Mahallesi, 2755 Ada, 55 Parsel sayılı taşınmazın 28751/1499600 hissesini (1.151,04M2)satın aldığını, müvekkili bu taşınmazı kullanmak istemiş ise de davalılar tarafından taşınmazın işgal edildiğini gördüğünü, davalılardan Mehmet Şehitoğlunun bu taşınmazı ilk satan kişi olduğunu ve diğer davalıların ise davalı Mehmet Şehitoğlu'nun çocukları olduğunu tespit ettiğini, davalıların haksız işgali nedeniyle taşınmazdaki hissesini kullanamadığını, bu nedenlerle, davalıların davaya konu hisse üzerine yaptığı/ yapacağı su basması, prefabrike ev, temek kazımı gibi işlemlerin durdurulması ve hisseye müdahalenin meni için ihtiyati tedbir kararı verilmesini talep etmiştir.

Tüm araştırmalara rağmen ulaşılamadığından Tebligat Kanunu'nun 28. ve 29. maddesi gereğince ilanen tebligat yapılmasına karar verilmiş olup, yukarıda özeti bulunan dava dilekçesine karşı "iki hafta içerisinde cevap dilekçesinin sunulması gerektiği aksi halde davacının dava dilekçesinde ileri sürdüğü vakıaların tamamını inkar etmiş sayılacağınız, ayrıca yukarıda belirtilen ön inceleme duruşması gün ve saatinde duruşmada hazır bulunmadığınız takdirde, tarafların hiçbirinin duruşmaya katılmaması veya davayı takip etmemesi durumunda, davanın 150/1 maddesi uyarınca işlemden kaldırılacağı, karşı taraf davayı takip ettiği takdirde duruşmaya yokluğunuzda devam olunacağı, sulh için gerekli hazırlığın yapılması, duruşmaya sadece taraflardan birinin gelmesi ve yargılamaya devam etmek istemesi durumunda, gelmeyen tarafın yokluğunda yapılan işlemlere itiraz edemeyeceği, davetiyenin tebliğinden itibaren iki haftalık kesin süre içerisinde tarafların dilekçelerinde gösterdikleri, ancak henüz sunmadıkları belgeleri mahkemeye sunmaları veya başka yerden getirilecek belgelerin getirilebilmesi amacıyla gerekli açıklamayı yapmaları, aksi halde o delile dayanmaktan vazgeçmiş sayılacaklarına karar verileceği ihtaren bildirilir" ihtarıyla birlikte 13/11//2026 günü saat: 10:00 ön inceleme duruşma gününün davalı Mehmet Şehitoğlu'na tebliğ yerine geçmek üzere ilan olunur.

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Basın No: ILN02574075