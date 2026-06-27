T.C. HATAY 5. SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN

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ESAS NO : 2026/205 Esas

Mahkememizde açılan Kayyımlık (Kayyım Atanması (C. Savcısı / Mahkeme Tarafından İhbarla Açılan)) davasının yapılan yargılamasında;

Dava konusu Hatay İli, Antakya İlçesi, Allazi Mahallesi 108 ada 11 parsel sayılı taşınmaz maliki Kasım kızı Azize Dönmez'in sağ olup olmadığı ve mirasçıları tespit edilemediğinden 3561 sayılı kanun gereğince bu kişilere ait hisselerin temsil ve idaresi için kayyım atandığı, tapu maliklerinin ve mirasçılarının kim olduklarına ulaşılamadığını, Dava konusu Hatay İli, Antakya İlçesi, Allazi Mahallesi 108 ada 11 parsel sayılı taşınmaz maliki Kasım kızı Azize Dönmez'in hissesinin temsil ve idaresi için Hatay Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürünün kayyım olarak tayinine karar verilmesi talep edildiğinden, buna ilişkin davanın Durusma Günü: 12/01/2027 günü saat: 09:10'da Hatay 5. Sulh Hukuk mahkemesi duruşma salonunda 2026/205 Esas sayılı dosya ile yapılacaktır,

Dava Dilekçesi ve duruşma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.

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Basın No: ILN02497399