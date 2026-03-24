T.C. HATAY 5. SULH HUKUK MAHKEMESİ

İ L A N



ESAS NO : 2026/141 Esas

Davacı Maliye Hazinesi vekili tarafından mahkememize açılan kayyım tayini davasının verilen ara kararı gereğince;

Dava konusu Hatay ili Defne ilçesi Harbiye Mahallesine kain 5426 ada 1 parsel sayılı taşınmazın tapu kaydının maliki Abdulğafur Şemsettin oğlu Şakir ile Ali oğlu Salih Kılbey adına kayıtlı olduğu ve bu kişinin kim olduğu, yaşayıp yaşamadığı bilinmediği, bu nedenle söz konusu taşınmazda hak iddia edenlerin işbu ilan tarihinden itibaren en geç 1 ay içerisinde mahkememize başvurmaları, aksi takdirde söz konusu taşınmazda adı geçenin payının temsil ve idaresi için 3561 sayılı yasa gereğince Hatay Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürünün kayyım tayin edileceği ilan olunur.

