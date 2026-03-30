T.C. HATAY 5. SULH HUKUK MAHKEMESİ

İLAN



ESAS NO : 2026/168 Esas

Dava konusu Hatay İli, Antakya İlçesi, Dikmece Mah., 187 ada 23 parsel sayılı taşınmazın tapu kaydının maliklerinin ;

İlgili Kişi : Hava - Havva (baba Adı Durmuş Kabakola),

İlgili Kişi : Ğalip- Galip (baba Adı Halil İnek,)

İlgili Kişi : Sıdıka-sıddıka-sidika (baba Adı Halil İnek,)

İlgili Kişi : Havran (baba Adı Halil İnek,)

İlgili Kişi : Hava - Havva (baba Adı Halil İnek,)

İlgili Kişi : Mustafa(baba Adı Halil İnek,)

İlgili Kişi : Şefika(baba Adı Halil İnek,)

İlgili Kişi : Aişe-ayşe(baba Adı Halil İnek,)

İlgili Kişi : Hadice-hatice- Hadece(baba Adı Halil İnek,) adına kayıtlı olduğu ve bu kişinin kim olduğu, yaşayıp yaşamadığı bilinmediği, bu nedenle söz konusu taşınmazda hak iddia edenlerin işbu ilan tarihinden itibaren en geç 1 ay içerisinde mahkememize başvurmaları, aksi takdirde söz konusu taşınmazda adı geçenin payının temsil ve idaresi için 3561 sayılı yasa gereğince Hatay Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürünün kayyım tayin edileceği ilan olunur. 06/03/2026

#ilangovtr

Basın No: ILN02434519