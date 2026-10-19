T.C. HATAY 4. SULH HUKUK MAHKEMESİ

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ESAS NO : 2025/349 Esas

DAVALILAR : SÜLEYMAN ŞAHUTOĞLU - Ali ve Sabha oğlu T.C.-51*7*008922 Antakya/ HATAY

Mahkememizde görülmekte olan Ortaklığın Giderilmesi (Paylı Mülkiyette) yargılamasında;

Mahkememizce Hatay İli, Antakya İlçesi, Güzelburç Mah. 2740 Ada , 2 Parsel sayılı taşınmaz nedeniyle görülen ortaklığın giderilmesi davasında davalının tebligata yarar açık adresi bildirir davetiye çıkarılmış olup tebligatların bila ikmal iade edildiği davalıya tebligatın yapılamadığı anlaşılmıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından dava dilekçesi ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Durusma Günü: 23/12/2026 günü saat: 09:40'da duruşmada bizzat hazır bulunmanız, veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, Aksi taktirde H.U.M.K.'nun 3156 sayılı yasa ile değişik 213/2 maddesi uyarınca yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı hususu, Dava Dilekçesi ve duruşma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur. 01.10.2026

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Basın No: ILN02571971