T.C. HATAY 4. SULH HUKUK MAHKEMESİ
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T.C. HATAY 4. SULH HUKUK MAHKEMESİ
Sayı :2026/269 Esas
14.10.2026
İLAN
Mahkememizde görülmekte olan Mirasçılık Belgesi İstemi davası nedeniyle;
Müteveffa Fatma KUBBE'nin mirasçılık belgesinin düzenlenmek üzere açılan davada mirasçı olduğunu iddia eden hak sahiplerinin mirasçılık sıfatının mahkememize başvurarak, dilekçe yolu ile, bulundukları yerden mahkememize gönderilmek üzere dilekçe yolu ile en geç bir yıl içerisinde 15.10.2027 tarihine kadar mahkememize bildirilmesi İLANEN TEBLİĞ VE İHTAR OLUNUR.
#ilangovtr
Basın No: ILN02585491