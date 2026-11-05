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Resmi İlanlar T.C. HATAY 4. SULH HUKUK MAHKEMESİ
Resmi İlanlar

T.C. HATAY 4. SULH HUKUK MAHKEMESİ

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

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T.C. HATAY 4. SULH HUKUK MAHKEMESİ

Sayı :2026/269 Esas
14.10.2026
İLAN

Mahkememizde görülmekte olan Mirasçılık Belgesi İstemi davası nedeniyle;

Müteveffa Fatma KUBBE'nin mirasçılık belgesinin düzenlenmek üzere açılan davada mirasçı olduğunu iddia eden hak sahiplerinin mirasçılık sıfatının mahkememize başvurarak, dilekçe yolu ile, bulundukları yerden mahkememize gönderilmek üzere dilekçe yolu ile en geç bir yıl içerisinde 15.10.2027 tarihine kadar mahkememize bildirilmesi İLANEN TEBLİĞ VE İHTAR OLUNUR.

#ilangovtr

Basın No: ILN02585491