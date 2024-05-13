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Resmi İlanlar T.C. HATAY 4. SULH HUKUK MAHKEMESİ
Resmi İlanlar

T.C. HATAY 4. SULH HUKUK MAHKEMESİ

Yeniakit Publisher
2024-05-13 00:02:00 -

T.C. HATAY 4. SULH HUKUK MAHKEMESİ

Sayı : 2023/118 Esas
 
13/11/2023

İLAN

          Davacı HAYRİYE ERGÜDER tarafından açılan gaiplik davası nedeniyle;

          Gaipliğine karar verilmesi istenilen ABDULKADİR ERGÜDER'den uzun zamandan beri haber alınamadığı, tüm araştırmalara rağmen bulunamadığı iddiasıyla gaipliğine karar verilmesi istenilmiştir.

          Mustafa ve Emine'den olma 02/04/1963 Yayladağı doğumlu 13991255410 TC kimlik numaralı ABDULKADİR ERGÜDER'den haberi olanların veya yerini bilen ve bu kişiyi tanıyanların ALTI AY içerisinde, Hatay 4.Sulh Hukuk Mahkemesinin 2023/118 Esas sayılı dosyasına haber vermeleri TMK. 32 ve 33 maddeleri gereğince İLAN olunur.

İLGİLİ KİŞİ : ABDULKADİR ERGÜDER - 13991255410

                   HATAY ili, YAYLADAĞI ilçesi, OLGUNLAR mah/köy, 24 Cilt, 43 Aile sıra no, 30 sırada nüfusa kayıtlı, MUSTAFA ve EMİNE oğlu/kızı, 02/04/1963 dogumlu,

#ilangovtr

Basın No: ILN02029995