T.C. HATAY 4. SULH HUKUK MAHKEMESİ
T.C. HATAY 4. SULH HUKUK MAHKEMESİ
İLAN
Davacı HAYRİYE ERGÜDER tarafından açılan gaiplik davası nedeniyle;
Gaipliğine karar verilmesi istenilen ABDULKADİR ERGÜDER'den uzun zamandan beri haber alınamadığı, tüm araştırmalara rağmen bulunamadığı iddiasıyla gaipliğine karar verilmesi istenilmiştir.
Mustafa ve Emine'den olma 02/04/1963 Yayladağı doğumlu 13991255410 TC kimlik numaralı ABDULKADİR ERGÜDER'den haberi olanların veya yerini bilen ve bu kişiyi tanıyanların ALTI AY içerisinde, Hatay 4.Sulh Hukuk Mahkemesinin 2023/118 Esas sayılı dosyasına haber vermeleri TMK. 32 ve 33 maddeleri gereğince İLAN olunur.
İLGİLİ KİŞİ : ABDULKADİR ERGÜDER - 13991255410
HATAY ili, YAYLADAĞI ilçesi, OLGUNLAR mah/köy, 24 Cilt, 43 Aile sıra no, 30 sırada nüfusa kayıtlı, MUSTAFA ve EMİNE oğlu/kızı, 02/04/1963 dogumlu,
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Basın No: ILN02029995