T.c. Hatay 4. Asliye Hukuk Mahkemesi

ESAS NO : 2025/202 Esas

DAVALI : Antis Yapı Ticaret Limited Şirketi

Davacı Ferit Şahin vekili tarafından davalı Antis Yapı Ticaret Limited Şirketi aleyhine açılan alacak davasında; davalı Antis Yapı Ticaret Limited Şirketi'nin adresinin meçhul sayılmasına karar verilmiş olduğundan, dava dilekçesi ve tensip zaptının ilanen tebliğine karar verilmiş olmakla;

Davacı tarafından aleyhinize açılan Alacak (Eser Sözleşmesinden Kaynaklanan) davasının yapılan yargılamasında; Mahkememizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize dava dilekçesi ve tensip zaptı bildirir davetiye çıkarılmış olup, adresinizden ayrıldığınız gerekçesiyle tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından dava dilekçesi ve tensip zaptının ilanen tebliğine karar verilmiştir.

6100 sayılı HMK'nın 122, 127 ve 128. maddeleri gereğince; dava dilekçesine, tebliğden itibaren iki hafta içinde cevap vermeniz, varsa bu süre içinde ilk itirazlarını sunmanız, cevap vermediğiniz takdirde ilk itirazları ileri süremeyeceğiniz ve dava dilekçesinde ileri sürülen vakıaları inkâr etmiş sayılacağınız Dava Dilekçesi ve tensip zaptı yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur. 06.04.2025

