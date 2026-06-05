T.C. HATAY 4. AİLE MAHKEMESİ

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ESAS NO : 2024/216 Esas

DAVALI : ESMA MASRI Alidede Mh. Ulucami Cd. 1 Sk. 5 No:8 D:9Seyhan/ ADANA

Davacı tarafından aleyhinize açılan Boşanma (Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılması Nedeni İle Boşanma (Çekişmeli)) davasının yapılan yargılamasında;

Mahkemenizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize duruşma gününü bildirir davetiye çıkarılmış olup, adresinizden ayrıldığınız gerekçesiyle tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından tahkikat duruşma zaptı ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Ön inceleme Duruşma Günü: 16/07/2026 günü saat: 10:30'da duruşmada bizzat hazır bulunmanız, veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, aksi takdirde yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı hususu tahkikat duruşma günü tebliği yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.

#ilangovtr

Basın No: ILN02480679