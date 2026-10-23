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Resmi İlanlar T.C. HATAY 3. İŞ MAHKEMESİ
Resmi İlanlar

T.C. HATAY 3. İŞ MAHKEMESİ

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Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

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T.C. HATAY 3. İŞ MAHKEMESİ

İLAN

ESAS NO : 2025/478 Esas

DAVALI : PAŞABEY EĞİTİM HİZMETLERİ GIDA İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

Davacı Müge Köseoğlu tarafından aleyhinize açılan Alacak (İşçi İle İşveren İlişkisinden Kaynaklanan) davasının yapılan yargılamasında;

30/09/2026 tarihli bilirkişi ek raporu ile 77.498,15 TL ve 146.712,21 TL iki ihtimalli olarak hesaplanmasına dair rapor sunmuştur.

Mahkememizce davalının bilinen adreslerine tebligat yapılamadığından bilirkişi raporunun ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Rapora karşı HMK 281. Maddesi gereğince tebliğ tarihinden itibaren 2 hafta içinde itiraz etmediğiniz takdirde bilirkişi raporuna itiraz etme hakkınızdan vazgeçmiş sayılacağınız bilirkişi raporu yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur. 08/10/2026

#ilangovtr

Basın No: ILN02574679