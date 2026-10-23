T.C. HATAY 3. İŞ MAHKEMESİ
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T.C. HATAY 3. İŞ MAHKEMESİ
ESAS NO : 2025/478 Esas
DAVALI : PAŞABEY EĞİTİM HİZMETLERİ GIDA İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
Davacı Müge Köseoğlu tarafından aleyhinize açılan Alacak (İşçi İle İşveren İlişkisinden Kaynaklanan) davasının yapılan yargılamasında;
30/09/2026 tarihli bilirkişi ek raporu ile 77.498,15 TL ve 146.712,21 TL iki ihtimalli olarak hesaplanmasına dair rapor sunmuştur.
Mahkememizce davalının bilinen adreslerine tebligat yapılamadığından bilirkişi raporunun ilanen tebliğine karar verilmiştir.
Rapora karşı HMK 281. Maddesi gereğince tebliğ tarihinden itibaren 2 hafta içinde itiraz etmediğiniz takdirde bilirkişi raporuna itiraz etme hakkınızdan vazgeçmiş sayılacağınız bilirkişi raporu yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur. 08/10/2026
#ilangovtr
Basın No: ILN02574679