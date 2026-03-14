T.C. HATAY 2. İŞ MAHKEMESİ

İLAN



ESAS NO : 2025/263 Esas

DAHİLİ DAVALILAR :Fuat Narin (T.C: 13******340)- Meryem Işık NARİN (T.C;13******632)

Mahkememizin 2016/749 Esas- 2021/528 Sayılı 15/06/2021 tarih davanın kabulüne dair kararının, Adana BAM 12. Hukuk Dairesi'nin 2021/3036 Esas- 2022/1625 Karar sayılı 01/12/2022 tarih ilamıyla "Uyuşmazlığa konu dönemde çalışması bulunan ve dinlenmeyen bordro tanıklarıyla yetinilmediği takdirde, komşu olan diğer iş yerlerine uyuşmazlık konusu dönemde çalıştığı tespit edilen kayıtlı komşu iş yeri çalışanlarının; yoksa iş yeri sahipleri araştırılıp tespit edilerek davacının gerçek çalışma olgusunun somut ve inandırıcı bilgilere dayalı şekilde ortaya koyduktan sonra sonucuna göre karar verilmesi" gerektiği şeklindeki gerekçe ile kaldırılmakla davanın mahkememizin yukarıda belirtilen esas sırasına kaydı yapılmış olup tebligat adresiniz tüm araştırmalara rağmen tespit edilememiş olduğundan mahkememiz duruşması 07/05/2026 günü saat 15:10'da yapılacak olup duruşmada hazır bulunmanız ya da kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, geçerli mazeret bildirmeksizin duruşmalara katılmamanız halinde ilan tarihinden itibaren 7 gün sonra tebligat yapılmış sayılarak yokluğunuzda yargılamanın sürdürülüp karar verileceği hususu 7201 sayılı T.K'nın 28 ve devamı maddelere uyarınca bilirkişi raporu ve ıslah ve bedel artırım dilekçesi ve duruşma gün ve saati ile birlikte tebliğ yerine geçme üzere İLANEN tebliğ olunur.

