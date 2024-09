T.C. HATAY 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

İLAN

ESAS NO : 2024/111 Esas

Davacı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından aşağıda malikleri ve kamulaştırmaya ilişkin bilgileri verilen taşınmazlar/taşınmaz payları kamulaştırılmış olup, mahkememize 2942 sayılı kamulaştırma kanununun 10. Maddesine göre kamulaştırma davası açılmıştır.

İş bu ilanın tebliği tarihinden itibaren 30 gün içerisinde Kamulaştırma kararının iptali için İdari Yargı'da iptal davası veya taşınmaz bilgilerine ilişkin hataların düzeltilmesi için Adli Yargı'da düzeltme davası açabileceği, açılacak davalarda husumetin Toplu Konut İdaresi Başkanlığı'na yöneltilmesi gerektiği, 30 gün içerisinde İdari Yargı'da iptal davası açıldığı ve yürütmeyi durdurma kararı alındığının belgelendirilmediği takdirde Kamulaştırma kararı kesinleşecek olup, Hatay 2. Asliye Hukuk Mahkemesince tespit edilecek bedel üzerinden kamulaştırılan kısımların Toplu Konut İdaresi Başkanlığı adına tesciline karar verilecektir.

Mahkememizce tespit edilecek kamulaştırma bedeli malikler adına T. C. Ziraat Bankası Defne Şubesi'ne yatırılacaktır. Konuya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve deliller iş bu ilanın tebliği tarihinden itibaren 10 gün içerisinde mahkememize yazılı olarak bildirilmesi gerekmekte olup ilgililere 2942 Sayılı Yasanın 10/4. Maddesi gereğince ilan olunur. 02.09.2024

KAMULAŞTIRILACAK TAŞINMAZLAR:

1- Hatay İli, Defne ilçesi, Orhanlı Mahallesi 102 Ada 15 parsel

Yüzölçümü: 8.157,91 m²

Malikler: 1-Ahmet Demirbilek TCK NO: 1..........72

2-Ahmet Kutlu TCK NO: 4.........20

3-Ali Kutlu TCK NO: 4............92

4-Ali Özçelik TCK NO: 1...........74

5-Ali Özçelik TCK NO:1...........72

6-Ali Özçelik TCK NO: 1..........82

7-Aliye Özdemir TCK NO: 5..........64

8-Alya Özçelik TCK NO: 1..........48

9-Azize Özçelik TCK NO:1.........20

10-Bedriye Cülhacı TCK NO:4.........24

11-Cevher Özçelik TCK NO: 1...........00

12-Elmas Dönmez TCKNO: 2............98

13-Emel Özçelik TCK NO:1...........34

14-Emine Konel TCK NO:3..........78

15-Emine Zabunoğlu TCK NO: 4..........58

16-Fedva Doğan TCK NO:3........24

17-Ferize Özçelik TCK NO: 1............86

18-Fikriye Zabunoğlu (Özçelik) TCK NO:4..........16

19-Filiz Özçelik TCK NO: 1.............30

20-Hadice Özçelik TCK NO:1..........18

21-Hasan Kayran TCK NO:3.........86

22-Hasan Özçelik TCK NO: 1............56

23-Hediye Köseoğlu TCK NO:4...........40

24-Hediye Köylü TCK NO: 4..........02

25-Hediye Özçelik TCK NO:1...........38

26-İhsan Kayran TCK NO:3............84

27-Kemal Özçelik TCK NO: 1...........56

28-Ketife Zabunoğlu TCK NO: 4.........24

29-Malik Özçelik TCK NO:1............92

30-Mati Özçelik TCK NO:1...........00

31-Mehmet Özçelik TCK NO: 1..........64

32-Mehmet Özçelik TCK NO: 1.........02

33-Mehmet Özçelik TCK NO: 1.........00

34-Meral Özçelik TCK NO: 1............52

35-Meryem Özçelik TCK NO: 1..........82

36-Meryem Özçelik TCK NO: 1.......... 28

37-Münib Özçelik TCK NO:1............16

38-Nazır Kutlu TCK NO:4.........84

39-Necmiye Sağlamtaş TCK NO:1..........46

40-Nesibe Zabunoğlu TCK NO:4..........24

41-Oya Kayran TCK NO: 3..........40

42-Revze Özçelik TCK NO: 1............00

43-Sekine Özçelik TCK NO: 1...........48

44-Selda Küçükavcı TCK NO: 3..........60

45-Sunay Ceylan TCK NO: 1............36

46-Sühal Özçelik TCK NO: 1...........92

47-Süleyman Özçelik TCK NO:1...........44

48-Telca Sezan TCK NO: 1.........40

49-Nesibe Karata TCK NO:2..........84

50-Yusuf Özçelik TCK NO: 1.........40

51-Yusuf Özçelik TCK NO: 1.........38

52-Zekiye Özçelik TCK NO:1............30

53-Zeliha Parlakgüneş TCK NO: 3.........38

