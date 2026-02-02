T.C. HATAY 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

İ L A N



ESAS NO : 2025/39 Esas

DAVALI :MUHAMMED ALİ SERTEL TC NO:1......34

Davacı İçişleri Bakanlığı tarafından davalı Muhammed Ali Sertel ve arkadaşları aleyhine açılan Tazminat (Rücuen Tazminat) davası nedeniyle;

Davacı vekili tarafından açılan dava özetle; Hatay 1. İdare Mahkemesi'nin 29.04.2015 tarih ve 2014/550E., 2015/1012K. Sayılı ilamına istinaden müvekkil idare tarafından 22/07/2015 tarihinde ödemesi gerçekleştirilen 143.079,00-TL tutarındaki rücuen tazminatın ödeme tarihinden işleyecek yasal faizi ile birlikte davalılardan tahsili istemine ilişkindir

Mahkememizce dava dilekçesindeki ve UYAP'daki tespit edilen adreslere dava dilekçesi ile tensip zaptının gönderildiği, ancak yurt içi ve yurt dışı tebligatların yapılamadığı, yapılan adres araştırmasından da bir netice alınamadığından dava dilekçesi ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Adresi meçhul olan yukarıda adı geçen davalıya ilanen tebliğine, dava dilekçesinin 10 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı ilanen tebliğ olunur. 26/01/2026

