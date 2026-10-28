T.C. HATAY 1. SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN
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T.C. HATAY 1. SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN
Sayı : 2026/290 Esas
23.10.2026
Konu : GAİPLİK İLANI
Davacı TURAN KANMAZ tarafından açılan mahkememizde görülmekte olan Gaipliğe Karar Verilmesi davası nedeniyle;
Aşağıda açık kimliği bulunan ve gaipliğine karar verilmesi istenen İLHAM KANMAZ'ın 1997 yılı yaz aylarında 6 yaşındayken kaybolduğu, bu tarihten itibaren kendisinden haber alınamadığı, tüm araştırmalara rağmen bulunamadığı iddiasıyla gaipliğine karar verilmesi istenilmiştir.
Turan ve Keziban'dan olma, 17/08/1991 Antakya doğumlu, 11336331966 T.C. kimlik numaralı İLHAM KANMAZ'dan haberi olanların veya yerini bilen ve bu kişiyi tanıyanların Hatay 1. Sulh Hukuk Mahkemesi'nin 2026/290 Esas sayılı dosyasına haber vermeleri TMK.'nın 32. ve 33. maddeleri gereğince ilanen tebliğ olunur.
#ilangovtr
Basın No: ILN02579529