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Resmi İlanlar T.C. HATAY 1. SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN
Resmi İlanlar

T.C. HATAY 1. SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN

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T.C. HATAY 1. SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN

İ L A N

Sayı : 2026/290 Esas

23.10.2026

Konu : GAİPLİK İLANI

Davacı TURAN KANMAZ tarafından açılan mahkememizde görülmekte olan Gaipliğe Karar Verilmesi davası nedeniyle;

Aşağıda açık kimliği bulunan ve gaipliğine karar verilmesi istenen İLHAM KANMAZ'ın 1997 yılı yaz aylarında 6 yaşındayken kaybolduğu, bu tarihten itibaren kendisinden haber alınamadığı, tüm araştırmalara rağmen bulunamadığı iddiasıyla gaipliğine karar verilmesi istenilmiştir.

Turan ve Keziban'dan olma, 17/08/1991 Antakya doğumlu, 11336331966 T.C. kimlik numaralı İLHAM KANMAZ'dan haberi olanların veya yerini bilen ve bu kişiyi tanıyanların Hatay 1. Sulh Hukuk Mahkemesi'nin 2026/290 Esas sayılı dosyasına haber vermeleri TMK.'nın 32. ve 33. maddeleri gereğince ilanen tebliğ olunur.

#ilangovtr

Basın No: ILN02579529