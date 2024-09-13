  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Resmi İlanlar T.C. HATAY 1. SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN
Resmi İlanlar

T.C. HATAY 1. SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN

Yeniakit Publisher
2024-09-13 00:00:00 -

T.C. HATAY 1. SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN

İ L A N

Sayı : 2024/338 Esas

09/09/2024

Konu : GAİPLİK

Davacı OZAN LALECİ tarafından açılan mahkememizde görülmekte olan Gaipliğe Karar Verilmesi davası nedeniyle;

Gaipliğine karar verilmesi istenilen BÜŞRA MERAL LALECİ'den 06/02/2023 tarihinde yaşanan deprem felaketinden itibaren haber alınamadığı, tüm araştırmalara rağmen bulunamadığı iddiasıyla gaipliğine karar verilmesi istenilmiştir.

Mehmet Hayrettin ve Deniz'den olma, İskenderun 06/03/1993 doğumlu, 20966011094 T.C. kimlik numaralı BÜŞRA MERAL LALECİ'den haberi olanların veya yerini bilen ve bu kişiyi tanıyanların Hatay 1. Sulh Hukuk Mahkemesi'nin 2024/338 Esas sayılı dosyasına haber vermeleri TMK.'nın 32. ve 33. maddeleri gereğince ilanen tebliğ olunur.

GAİP

TC KİMLİK NO : 20966011094
ADI SOYADI : BÜŞRA MERAL LALECİ
BABA ADI : MEHMET HAYRETTİN
ANA ADI : DENİZ
DOĞUM TARİHİ : 06/03/1993
DOĞUM YERİ : İSKENDERUN

#ilangovtr

Basın No: ILN02088060