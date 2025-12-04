T.C. HATAY 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

İ L A N



ESAS NO: 2024/123

Mahkememize açılan davada dava dilekçesinin tebliği amacıyla çıkartılan tebligatların iade döndüğü, tüm aramalara rağmen adresi tespit edilemeyen davalı Sinan Karataş (389******94) yönünden ilanen tebligat yapılmasına karar verilmiştir.

Davacılar Havva Yeşilçay vd. tarafından muris muvazaası nedeniyle Hatay İli Defne İlçesi Çekmece Mah. 222 parsel sayılı taşınmazda halen davalılar Kerime Karataş vd. adına kayıtlı olan hisselerden davacı müvekkillerinin kök muris İbrahim Karataş'tan (Şaban oğlu İbrahim Recemlioğlu) olan miras payları oranındaki hisselerin tapu kayıtlarının iptali ile müvekkilleri adına tescili, yargılama giderleri ve vekalet ücretinin davalılar üzerinde bırakılmasına karar verilmesini talep ve dava etmiştir.

6100 Sayılı HMK'nun 122, 127 ve 129. maddeleri gereğince, dava dilekçesinin tebliğinden itibaren iki hafta içerisinde cevap dilekçesini sunmanız, HMK'nun 116, 117. maddeleri gereğince varsa ilk itirazlarınızı cevap dilekçesinde ileri sürmeniz, HMK'nun 128. maddesi gereğince bu süre içerinde cevap dilekçesini sunmadığınız taktirde davacının dava dilekçesinde ileri sürdüğü vakıaların tamamını inkar etmiş ve HMK'nun 131. maddesi gereğince ilk itirazları ileri sürme hakkını kaybetmiş sayılacağınız ve belirlenen gün ve saatte duruşmaya gelmediğiniz veya gelip de davayı takip etmediğiniz takdirde yokluğunuzda yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz ve diğer tarafın muvafakatiniz olmadan iddia ve savunmasını genişletebileceği yahut değiştirebileceği Tebligat Yasasının 28, 29,30,31 ve devamı maddelerinin ilgili hükümleri gereğince davalı Sinan Karataş'a ilanen tebliğ olunur.

#ilangovtr

Basın No: ILN02348449