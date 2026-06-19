T.C. HATAY 1. AİLE MAHKEMESİNDEN

İ L A N



ESAS NO : 2024/469 Esas

KARAR NO : 2026/158

Davalı : 1- MUHAMMED ELTOHMA

Davacı : 2- LATİFE ARAFAT

Mahkememizden verilen 09/04/2026 tarih ve yukarıda numarası yazılı kararı ile (Kabul) Tam Kabul karar verilmiştir.

DAVALI; Muhammed El Tohma, Mahkememizce davalıya bütün aramalara rağmen tebligat yapılamadığı, tebligata yarar açık adresinin tespit edilemediği anlaşıldığından gerekçeli karar tebliğine karar verilmiştir.

1-Davanın KABULÜ İLE, Tarafların müşterek çocukları, 99883744552 Yabancı Kimlik Numaralı, Muhammed ve Latife oğlu, 01/01/2009 Hama doğumlu, küçük MUHANNED ELTOHMA ile, 99561291484 Yabancı Kimlik Numaralı, Muhammed ve Latife oğlu, 08/05/2019 Antakya doğumlu küçük JUMANA ELTOHMA'nın velayetinin, 99892744260 Yabancı Kimlik nolu, Mustafa ve Hinid kızı, 01/01/1980 Hama doğumlu anne LATİFE ARAFAT'a verilmesine,

2-Velayet hakkı anneye verilen müşterek çocuklar ile baba arasında; her ayın1. ve 3. Hafta sonu Cumartesi günü saat 10.00 ile 18.00 arası, dini bayramların 2. günleri saat 10.00 ile 18.00 arasında babaya teslim edilmek suretiyle şahsi ilişki kurulmasına, şahsi ilişkiye dair kararın kesinleşinceye kadar da devamına,

3-Davacı adli yardımdan yararlandığından alınması gerekli 427,60-TL başvuru harcı ile 732-TL karar harcı olmak üzere toplam 1159,6-TL harcın davalıdan alınarak HAZİNEYE İRAT KAYDINA,

4-Davacı adli yardımdan yararlandığından suç üstü ödeneğinden karşılanan, 25-TL kep ücreti,795-TL tebligat gideri cd 15.642-TL ilan gideri olmak üzere toplam 16462-TL yargılama giderinin davalıdan alınarak HAZİNEYE İRAT KAYDINA,

5-Davacı davasını vekil aracılığı ile izlediğinden 45.000-TL vekalet ücretinin davalıdan alınarak davacıya ÖDENMESİNE, karar verilmiş olup, ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 7 gün sonra tebliğ yapılmış sayılacağı ve tebliğ tarihinden itibaren 2 hafta içerisinde istinaf yoluna başvurulmadığı takdirde hükmün kesinleşeceği ilanen tebliğ olunur.

#ilangovtr

Basın No: ILN02491166