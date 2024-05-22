T.C. HATAY 1. AİLE MAHKEMESİNDEN

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ESAS NO : 2023/761 Esas

DAVALI : HÜSEYİN ELHÜSEYİN

Davacı , SEMİRA KEBEŞ ile Davalı , HÜSEYİN ELHÜSEYİN arasında mahkememizde görülmekte olan Boşanma (Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılması Nedeni İle Boşanma (Çekişmeli)) davası nedeniyle;

Mahkememizce davalının tebligata yarar açık adresinin tespit edilemediği, adres araştırmasından da bir netice alınamadığından dava dilekçesi ile ön inceleme ve tahkikat duruşma gün ve saatinin ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Davalının ilan tarihinden itibaren iki haftalık süre içerisinde cevap dilekçesi verebileceği, ayrıca, davalı tarafından cevap dilekçesi verilmezse, Davalı HÜSEYİN ELHÜSEYİN' in 19/09/2024 günü saat 10:45'te mahkememizde yapılacak ön inceleme ve tahkikat duruşmasında hazır bulunması ya da kendisini bir vekille temsil ettirmesi, geçerli mazeret bildirmeksizin duruşmalara katılmaması halinde ilan tarihinden itibaren 7 gün sonra tebligat yapılmış sayılarak yokluğunda yargılamanın sürdürülüp karar verileceği, 7201 sayılı TK nun 28 ve devamı maddeleri uyarınca davalı HÜSEYİN ELHÜSEYİN'e dava dilekçesi ile ön inceleme ve tahkikat duruşma gün ve saatinin tebliği yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur.

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Basın No: ILN02036126