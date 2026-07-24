T.C. HATAY 1. AİLE MAHKEMESİ

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ESAS NO : 2025/455 Esas

DAVALI : ŞEHİD BEKRO

Davacı /Davacılar tarafından aleyhinize açılan Velayet (Velayetin Değiştirilmesi (TMK M.183,349)) davasının yapılan yargılamasında;

Mahkemenizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize duruşma gününü bildirir davetiye çıkarılmış olup, adresinizden ayrıldığınız gerekçesiyle tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından dava dilekçesi, duruşma günü, ön inceleme ve tahkikat duruşma günü ile sosyal inceleme raporunun ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Durusma Günü: 15/10/2026 günü saat: 10:30'da duruşmada bizzat hazır bulunmanız, veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, Aksi taktirde H.U.M.K.'nun 3156 sayılı yasa ile değişik 213/2 maddesi uyarınca yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı, ayrıca bilirkişi raporuna karşı ilan tarihinden itibaren 2 hafta içerisinde itirazda bulunmadığınız takdirde bilirkişi raporuna itiraz etmediğiniz kabul edilerek yargılamaya devam edileceği ve karar verileceği hususu ilanen tebliğ olunur.

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Basın No: ILN02516357