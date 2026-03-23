T.C. HATAY 1. AĞIR CEZA MAHKEMESİNDEN
DOSYA NO : 2024/329 Esas
KARAR NO : 2024/442
Bilişim Sistemlerini Aracı Kılmak Suretiyle Dolandırıcılık suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 26/12/2024 tarihli ilamı ile TCK.nun 158/1-f-son, 43/1, 52/2-4, 53/1-2-3, 58/6-7 maddeleri gereğince 5 Yıl Hapis ve 7.500,00 TL Adli Para Cezası ile cezalandırılan sanık Bülent Kartal hakkındaki gerekçeli karar ve sanık Bülent Kartal'ın istinaf başvuru dilekçesi, İsmail ve Remziye oğlu, 04/10/1976 doğumlu, Hatay, Altınözü, Hacıpaşa mah/köy nüfusuna kayıtlı müşteki ABDULİLEH ARSLAN'a tüm aramalara rağmen bulunamadığından tebliğ edilememiştir.
1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin Türkiye genelinde yayımlanan bir gazetede İLANEN TEBLİĞİNE,
2- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verilmiş olup, İLAN OLUNUR. 17.03.2026
