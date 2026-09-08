T.C. HARRAN İCRA DAİRESİ

Örnek No:55*

2026/88 TLMT.



TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2026/88 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

TAŞINMAZIN

Özellikleri : Şanlıurfa İl, Harran İlçe, YAYVANDORUK Mahalle, 134 Ada, 2 Parsel.

Adresi : Yayvandoruk Mah. 134 Ada 2 Parsel Harran / ŞANLIURFA

Yüzölçümü : 73.015,57 m2

İmar Durumu : Harran Belediye Başkanlığı'nca verilen cevabi yazıda "söz konusu parsel taşınmazlar 1/1000 ve 1/5000'lik Nazım İmar Planı ve Uygulama İmar Planı dışında, Tarla vasıflı olup İmar durumu yoktur" şeklinde belirtilmiştir.

Kıymeti : 20.079.281,75 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler: Diğer (Konusu: Parsel Büyükova Koruma Alanı içerisindedir. Onaylanmış imar planları ile onaylı köy yerleşik alanları içerisinde kalmaması halinde 5403 SK kapsamında izin alınmadan tarımsal üretim amacı dışında kullanılamaz beyanı mevcuttur. Diğerleri tapu kaydındaki gibidir.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 10/11/2026 - 10:30

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Bitiş Tarih ve Saati : 17/11/2026 - 10:30 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 10/12/2026 - 10:30

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Bitiş Tarih ve Saati : 17/12/2026 - 10:30

03/09/2026

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

#ilangovtr

Basın No: ILN02542229