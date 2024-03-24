T.C. HARRAN ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN / BAŞKANLIĞINDAN

İ L A N



ESAS NO : 2021/775 Esas

DAVACI : AHMET CERDİK

DAVALILAR : 1- HARRAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI Atatürk, Necmettin Cevheri Cad. No:1 Harran/ ŞANLIURFA

2- ARIN KÖYÜ MUHTARLIĞI Arın Köyü Muhtarlığı Harran/ ŞANLIURFA

3- MALİYE HAZİNESİ Molla Ferani Mah. Şeref Efendi Sokak. No:46 Cağaloğlu Fatih/ İSTANBUL

4- ŞANLIURFA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI Bamyasuyu Mah 154 Sokak no:2 Haliliye/ ŞANLIURFA

Davacı/Davacılar tarafından aleyhinize açılan Tapu İptali Ve Tescil (İmar İhyaya Dayalı) davasının yapılan yargılamasında;

Davacı Havade Taş ile davalı Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, Harran Belediyesi ve Şanlıurfa Maliye Hazinesi arasında mahkememizde görülmekte olan Tapu iptal ve tescil (zilyetliğe dayalı) davasının mahkememizde yapılan açık yargılama sırasında verilen ara karar gereğince:

Dava konusu Fen Bilirkişisi raporuna ekli krokide yeşil renk (A) harfi ile gösterilen 28.927,58 m2 lik yere komşu parseller (doğusunda, batısında, kuzeyinde ve güneyinde tapulama harici alanların bulunduğu) ile dava dilekçesi ekindeki krokide gösterilen Harran İlçesi Arın Mahallesi 10, 54,55 ve 58 parsel sayılı aşınmazların kadastro tutanakları ve dayanak belgeleri TMK'nın 713. Maddesi gereğince yerel gazetede 1 defa, mahkememiz divanhanesinde 1 defa ve taşınmazın bulunduğu mahallede muhtarlık divanhanesinde 1'er hafta ara ile 3 defa İLANINA, dava konusu taşınmaz üzerinde hak iddia edenler var ise ilanın yapıldığı tarihten itibaren 3 ay içerisinde mahkememize itirazlarını içerir dilekçe ile başvurmaları gerektiği, aksi takdirde yargılamaya devam olunarak karar verileceği hususu TMK'nın 713. Maddesi gereğince İLANEN tebliğ olunur. 09/11/2023

#ilangovtr

Basın No: ILN02008133