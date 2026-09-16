T.C. HANAK ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

KAMULAŞTIRMA İLANIDIR

Davacı EPDK ile aşağıda kimlik bilgileri yazılı davalılar arasında Mahkememizde görülmekte olan Kamulaştırma davası nedeniyle; 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanununun 10.maddesi gereğince bedel tespit ve tescil davası açılmış olup;

Kamulaştırmayı yapan idarenin adının EPDK olduğu;

Kamulaştırma Kanununun 4650 sayılı yasa ile değişik 14.maddesi uyarınca bu tebligatın yapıldığı tarihten itibaren 30 gün içerisinde kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal davası ya da adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltme davası açabilecekleri;

Açılacak iş bu davalarda husumetin EPDK'ya yöneltileceği,

Kamulaştırma Kanunu 14.maddesinde öngörülen süre içerisinde kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal davası açanların dava açtıklarını ve yürütmenin durdurulması kararı aldıklarını belgelendirmedikleri takdirde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ve Mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedeli üzerinden kamulaştırmayı yapan idare adına tescil edileceği,

Mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedelinin T.C.Ziraat Bankası Hanak Şubesine hak sahibi adına yatırılacağı;

Konuya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerinizi, tebliğ tarihinden itibaren 10 gün içinde Mahkememize yazılı olarak bildirmeniz gerektiği Kamulaştırma Kanununun 10.maddesi uyarınca ihtaren ilan ve tebliğ olunur.

Kamulaştırmaya Konu Olan Taşınmazlara Ait Bilgiler

2026/53 Esas (Duruşma günü, saati: 20/10/2026,09:30)

Bulunduğu Yer: Ardahan İli, Hanak İlçesi, Selamverdi Mahallesi 161 ada 16 parsel

Kamulaştırılan Miktarı: 89,25 m²

Tapu Malikleri: Kahraman Aksakal, Servet Aksakal, Temindar Aksakal, Tuntul Aksakal, Atife Aksakal, Erhan Aksakal, Şengül Tambaş, Ercan Aksakal, Erkan Aksakal

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Basın No: ILN02548151