T.C. HALFETİ ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN / BAŞKANLIĞINDAN
T.C. HALFETİ ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN / BAŞKANLIĞINDAN
ESAS NO : 2024/291 Esas
DAVALILAR : 1- HALFETİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI Halfeti/Şanlıurfa Halfeti/ ŞANLIURFA
2- HALFETİ MAL MÜDÜRLÜĞÜ Halfeti/ ŞANLIURFA
3- ŞANLIURFA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI Atatürk Bulvarı No:66 Haliliye/ ŞANLIURFA
İLAN
Davacı/Davacılar tarafından aleyhinize açılan Tapusuz Taşınmaz Tescili (Kişilerce Açılan) davasının yapılan yargılamasında;
Dava konusu Şanlıurfa İli, Halfeti İlçesi, Kınık Mahallesi, Doğusu 599 parsel, Güneyi , Kuzeyi ve Batısı Tapulama Harici Yer ile çevrili 9920.08 m² tapulama harici taşınmaz üzerinde hak iddia eden veya itirazı olanların, son ilan tarihinden itibaren 3 ay içerisinde belgeleri ile birlikte Mahkememizin 2024/291 esas sayılı dava dosyasına müracaat ve itiraz etmeleri hususu ilan olunur.
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Basın No: ILN02031116