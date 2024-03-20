T.C. HALFETİ ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN / BAŞKANLIĞINDAN

ESAS NO : 2023/592 Esas

DAVALILAR : 1- HALFETİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI Halfeti Merkez Halfeti/ ŞANLIURFA

2- HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI HALFETİ MALMÜDÜRLÜĞÜ

3- ŞANLIURFA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI Bamyasuyu Mah154 Sokak no:2 Haliliye / ŞANLIURFA

İ L A N

Davacı HALİSE BABACAN ile Davalılar HALFETİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI, HALFETİ MAL MÜDÜRLÜĞÜ, ŞANLIURFA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI arasında mahkememizde görülmekte olan Tapu İptali Ve Tescil (Zilyetliğe Dayalı) davası nedeniyle;

Dava konusu Şanlıurfa ili Halfeti ilçesi Karaotlak mahallesi, krokide A harfi ile tanımlanan kuzeyi, Güneyi ve Batısı tapulama harici alan,Doğusunda ise 506 parsel sayılı taşınmaz ile çevrili yaklaşık 1816,42 m²tapulama harici taşınmaz üzerinde hak iddia eden veya itirazı olanların, son ilan tarihinden itibaren 3 ay içerisinde belgeleri ile birlikte Mahkememizin 2023/592 Esas sayılı dava dosyasına müracaat ve itiraz etmeleri hususu ilan olunur. 25/12/2023

#ilangovtr

Basın No: ILN02004737