T.C. HALFETİ ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN / BAŞKANLIĞINDAN

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ESAS NO : 2023/621 Esas

DAVALILAR : 1- HALFETİ MAL MÜDÜRLÜĞÜ Halfeti/ ŞANLIURFA



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Davacı , ABDULLAH BİLBAY ile Davalı , HALFETİ MAL MÜDÜRLÜĞÜ arasında mahkememizde görülmekte olan Tapu İptali Ve Tescil (Zilyetliğe Dayalı) davasının yapılan yargılamasında;



Dava konusu Şanlıurfa İli, Halfeti İlçesi, Ömerli Mahallesi, 108 ada 283 parsel sayılı, yaklaşık 4.000 m² tapulama harici taşınmaz üzerinde hak iddia eden veya itirazı olanların, son ilan tarihinden itibaren 3 ay içerisinde belgeleri ile birlikte Mahkememizin 2023/621esas sayılı dava dosyasına müracaat ve itiraz etmeleri hususu ilan olunur.

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Basın No: ILN01923565