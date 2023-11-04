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Resmi İlanlar T.C. HALFETİ ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN / BAŞKANLIĞINDAN
Resmi İlanlar

T.C. HALFETİ ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN / BAŞKANLIĞINDAN

Yeniakit Publisher
2023-11-04 00:01:00 -

T.C. HALFETİ ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN / BAŞKANLIĞINDAN

İLAN
 
ESAS NO : 2023/621 Esas

DAVALILAR : 1- HALFETİ MAL MÜDÜRLÜĞÜ Halfeti/ ŞANLIURFA

İLAN

Davacı , ABDULLAH BİLBAY ile Davalı , HALFETİ MAL MÜDÜRLÜĞÜ arasında mahkememizde görülmekte olan Tapu İptali Ve Tescil (Zilyetliğe Dayalı) davasının yapılan yargılamasında;

Dava konusu Şanlıurfa İli, Halfeti İlçesi, Ömerli Mahallesi, 108 ada 283 parsel sayılı, yaklaşık 4.000 tapulama harici taşınmaz üzerinde hak iddia eden veya itirazı olanların, son ilan tarihinden itibaren 3 ay içerisinde belgeleri ile birlikte Mahkememizin 2023/621esas sayılı dava dosyasına müracaat ve itiraz etmeleri hususu ilan olunur.

#ilangovtr

Basın No: ILN01923565