T.C. HAKKARİ 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
Giriş Tarihi:
ESAS NO : 2024/206 Esas
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN
BULUNDUĞU YER : HAKKARİ İLİ MERKEZ İLÇESİ AKÇALI KÖYÜ BEYAZTAŞ MEVKİİ
MEVKİİ:
PAFTA NO :
ADA/PARSEL NO : 158/6-158/11
VASFI :
YÜZÖLÇÜMÜ :
MALİKLERİN
ADI VE SOYADI : ABİDİN KAYA-HAMDİ KAYA
KAMULAŞTIRMAYI YAPAN
İDARE : HAKKARİ BELEDİYELERİ VE İL ATIK YÖNETİM BİRLİĞİ
Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazların kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından Mahkememizin 2024/206 Esas sayısında dava açılmıştır.
2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 17.02.2026
