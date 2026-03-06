  • İSTANBUL
Resmi İlanlar T.C. HAKKARİ 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

T.C. HAKKARİ 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2024/206 Esas

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN

BULUNDUĞU YER : HAKKARİ İLİ MERKEZ İLÇESİ AKÇALI KÖYÜ BEYAZTAŞ MEVKİİ

MEVKİİ:

PAFTA NO :

ADA/PARSEL NO : 158/6-158/11

VASFI :

YÜZÖLÇÜMÜ :

MALİKLERİN
ADI VE SOYADI : ABİDİN KAYA-HAMDİ KAYA

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN

İDARE : HAKKARİ BELEDİYELERİ VE İL ATIK YÖNETİM BİRLİĞİ
Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazların kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından Mahkememizin 2024/206 Esas sayısında dava açılmıştır.

2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 17.02.2026

#ilangovtr

Basın No: ILN02415902