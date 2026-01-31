T.C.

HÂKİMLER VE SAVCILAR KURULU

Genel Sekreterliği







Sayı : E.72305940-2025/787-2064/6529

26.01.2026

Konu : İlan Metni





İLGİLİLER : İstanbul eski Hâkimi olup, Gaziantep Hâkimi iken meslekten çıkarılan (39880) Birol BİLEN

İstanbul eski Hâkimi olup, Şanlıurfa Hâkimi iken meslekten çıkarılan (40816) Mehmet UĞURLU

İstanbul Hâkimi iken meslekten çıkarılan (39770) Nurullah ÇINAR



ADRES : Meçhul



Kamuoyunda “Balyoz Davası” olarak bilinen ve İstanbul (Kapatılan) 10. Ağır Ceza Mahkemesinin 2010/283 esasına kayden yürütülen yargılama kapsamında tutuklanarak serbest bırakılan ve yargılama sonunda da beraatine karar verilen Kadir SAĞDIÇ’ın; Bakırköy 14. Ağır Ceza Mahkemesinin 2022/553 esasına kayden açtığı koruma tedbiri nedeniyle tazminat davasının davalı hazine aleyhine sonuçlanmasına ve bu suretle kamunun zarara uğramasına neden oldukları,

Konusundan dolayı, Hâkimler ve Savcılar Kurulu İkinci Dairesinin 23.12.2025 tarihli, 2025/787 esas ve 2025/2035 sayılı kararı ile; işbu kararın kesinleşmesinden itibaren 1 yıl içerisinde, Devlet Hazinesinden ödenen tazminatın ilgiliye rücuu konusunda izin verilmesine, karar kesinleştiğinde bir suretinin T.C. İstanbul Valiliği Defterdarlık Muhakemat Müdürlüğüne gönderilmesine,

6087 sayılı Kanun’un 33'üncü maddesi uyarınca kararın tebliğinden itibaren on gün içerisinde Hâkimler ve Savcılar Kurulu İkinci Dairesine yeniden inceleme isteminde bulunulabileceklerine dair karar verilmiştir.

Bu itibarla;

Adı geçenler yönünden ilânen tebliğin, 7201 sayılı Tebligat Kanunu'nun 31'inci maddesinin ikinci fıkrası uyarınca ilân tarihinden itibaren (15) gün sonra yapılmış sayılacağı,

Hususları ilânen tebliğ olunur.

#ilangovtr

Basın No: ILN02391321