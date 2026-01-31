T.C.

HÂKİMLER VE SAVCILAR KURULU

Genel Sekreterliği





Sayı : E.72305940-2025/776-1998/6435

26.01.2026

Konu : İlanen tebliğ





İLGİLİLER : İstanbul eski Hâkimi olup, Büyükçekmece Hâkimi iken meslekten çıkarılan (39505) Davut BEDİR

İstanbul eski Hâkimi olup, Gaziantep Hâkimi iken meslekten çıkarılan (39880) Birol BİLEN

İstanbul eski Hâkimi olup, Şanlıurfa Hâkimi iken meslekten çıkarılan (40816) Mehmet UĞURLU



ADRESİ : Meçhul

Kamuoyunda "Balyoz Davası" olarak bilinen İstanbul Anadolu 4. Ağır Ceza Mahkemesinin 2014/188 (CMK 250. Madde ile Yetkili İstanbul 10. Ağır Ceza Mahkemesinin 2010/283) Esas sayısına kayden görülen yargılama kapsamında gözaltına alınan, tutuklanan ve yargılama sonunda beraatine karar verilen Faruk Oktay MEMİOĞLU'nun; İstanbul 6. Ağır Ceza Mahkemesinin 2015/192 Esas sayısına kayden açtığı koruma tedbiri nedeniyle tazminat davasının davalı hazine aleyhine sonuçlanmasına ve bu suretle kamunun zarara uğramasına neden oldukları,

Konusundan dolayı, Hâkimler ve Savcılar Kurulu İkinci Dairesinin 23.12.2025 tarihli, 2025/776 esas ve 2025/1990 sayılı kararı ile; iş bu kararın kesinleşmesinden itibaren 1 yıl içerisinde, Devlet Hazinesinden ödenen tazminatın ilgililere rücuu konusunda izin verilmesine, karar kesinleştiğinde bir suretinin T.C. İstanbul Valiliği Defterdarlık Muhakemat Müdürlüğüne gönderilmesine,

6087 sayılı Kanun’un 33'üncü maddesi uyarınca kararın tebliğinden itibaren on gün içerisinde Hâkimler ve Savcılar Kurulu İkinci Dairesine yeniden inceleme isteminde bulunulabileceklerine dair karar verilmiştir.

Bu itibarla;

Adı geçenler yönünden ilânen tebliğin, 7201 sayılı Tebligat Kanunu'nun 31'inci maddesinin ikinci fıkrası uyarınca ilân tarihinden itibaren (15) gün sonra yapılmış sayılacağı,

Hususları ilânen tebliğ olunur.

