T.C. HAKİMLER VE SAVCILAR KURULU

Genel Sekreterlik

Sayı : E-72305940-2024/343/396/402/490-9378/41945

18.07.2024

Konu : İlan Metni





İLGİLİLER : Sakarya Cumhuriyet Savcısı iken meslekten çıkarılan (34287) Cihan KANSIZ (2024/343 Esas)

İstanbul Cumhuriyet eski Savcısı olup, Çorum Cumhuriyet Savcısı iken meslekten çıkarılan (34460) Fikret SEÇEN (2024/396, 2024/402 ve 2024/490 Esaslar)

İstanbul eski Hâkimi olup, Gaziosmanpaşa Hâkimi iken meslekten çıkarılan (37266) Sedat Sami HAŞILOĞLU (2024/396 ve 2024/490 Esaslar )

İstanbul eski Hâkimi olup, Yargıtay Tetkik Hâkimi iken meslekten çıkarılan (33372) Resul ÇAKIR (2024/396 ve 2024/490 Esaslar)





ADRES : Meçhul



2024/343 Esas sayılı dosya yönünden eylem;

CMK 250. madde ile görevli İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının 2010/857 sırasına kayden yürütülen soruşturma kapsamında, Zahide Ruhsar ŞENOĞLU'nun 19.08.2011 tarihinde gözaltına alınarak 22.08.2011 tarihinde serbest bırakılması ve soruşturma neticesinde açılan kamuoyunda Ergenekon davası olarak bilinen İstanbul 4. Ağır Ceza Mahkemesinin 2017/16 esasına kayden yürütülen yargılama sonunda da beraatine karar verilmesi üzerine; gözaltında kalınan günler için İstanbul Anadolu 11. Ağır Ceza Mahkemesinin 2020/83 esasına kayden açılan koruma tedbiri nedeniyle tazminat davasının davalı hazine aleyhine sonuçlanmasına ve bu suretle kamunun zarara uğramasına neden olduğu,

2024/396 Esas sayılı dosya yönünden eylem;

İstanbul 4. Ağır Ceza Mahkemesinin 2017/16 esasına kayden yürütülen (Kamuoyunda Ergenekon davası olarak bilinen) yargılama kapsamında, 25.01.2009 tarihinde gözaltına alınan, 25.01.2009 tarihinde tutuklanan, 07.09.2010 tarihinde serbest bırakılan ve yargılama sonunda da beraatine karar verilen Murat ÇAVDAR'ın; Rize Ağır Ceza Mahkemesinin 2020/110 esasına kayden açtığı koruma tedbiri nedeniyle tazminat davasının davalı hazine aleyhine sonuçlanmasına ve bu suretle kamunun zarara uğramasına neden oldukları,

2024/402 Esas sayılı dosya yönünden eylem;

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının (CMK 250. Madde ile Görevli) 2009/827 sırasına kayden yürütülen (Kamuoyunda Ergenekon olarak bilinen) soruşturma kapsamında 13.04.2009 tarihinde gözaltına alınan, 17.04.2009 tarihinde tutuklanan, 24.04.2009 tarihinde serbest bırakılan ve İstanbul Anadolu 5. Ağır Ceza Mahkemesinin 2014/155 esas sayısına kayden yapılan yargılama sonunda beraatine karar verilen Ayşe YÜKSEL'in; Bakırköy 6. Ağır Ceza Mahkemesinin 2016/154 esasına kayden açtığı koruma tedbiri nedeniyle tazminat davasının davalı hazine aleyhine sonuçlanmasına ve bu suretle kamunun zarara uğramasına neden olduğu,

2024/490 Esas sayılı dosya yönünden eylem;

Kamuoyunda Ergenekon Dosyası olarak bilinen İstanbul (Kapatılan) 13. Ağır Ceza Mahkemesinin 2009/191 esasına kayden yürütülen yargılama kapsamında, 22/01/2009 tarihinde gözaltına alınan ve ardından tutuklanan, 19/02/2010 tarihinde serbest bırakılan ve yargılama sonunda da beraatine karar verilen Kenan TEMUR'un; İnegöl Ağır Ceza Mahkemesinin 2017/194 esasına kayden açtığı koruma tedbiri nedeniyle tazminat davasının davalı hazine aleyhine sonuçlanmasına ve bu suretle kamunun zarara uğramasına neden oldukları,

Konularından ibarettir.

Hâkimler ve Savcılar Kurulu İkinci Dairesinin 11.06.2024 tarihli, 2024/343 esas ve 2024/1134 sayılı, 11.06.2024 tarihli, 2024/396 esas ve 2024/1149 sayılı, 11.06.2024 tarihli, 2024/402 esas ve 2024/1150 sayılı, 11.06.2024 tarihli, 2024/490 esas ve 2024/1159 sayılı kararları ile;

1) İlgililer hakkındaki iş bu soruşturma dosyasındaki iddianın daha önce iddianameye ve son soruşturma kararına konu edilen, Dairemizin 03.05.2017 Tarih, 2017/77 Esas ve 2017/170 Karar sayılı soruşturma dosyası ve bu dosyayla birleştirilen soruşturma dosyalarındaki iddialarla aynı mahiyette olup olmadığını, bu konuda dava açılmış olup olmadığını değerlendirme konusunda takdir yetkisi yargı mercilerine ait olmak üzere müsnet eylem nedeniyle tüm ilgililer hakkında kovuşturma izni verilmesine, düzenlenecek iddianame ile birlikte Bakırköy Ağır Ceza Mahkemesine verilmek üzere soruşturma evrakının 2802 sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanunu'nun 89'uncu maddesi uyarınca Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilmesine, soruşturma konusu eylemlerin disiplin yönünden 2017/77 Esas sayılı dosyamızdaki iddialar kapsamında kalıp kalmadığının nihai kararda değerlendirilmesi ve savunma hakkının kısıtlanmaması adına, disiplin yönünden yapılacak işleme esas olmak üzere 2802 sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanunu'nun 71’inci maddesi gereğince ilgililerin yazılı savunmalarının istenmesine, savunmalarını yapmak üzere kararın tebliğinden itibaren on günlük süre verilmesine,

2) İlgililere isnat olunan iddialar ile Dairemizin 2017/77 Esas sayılı soruşturma dosyasındaki iddialar arasında hukuki ve fiili irtibat nedeniyle iş bu soruşturma dosyasının Dairemizin 2017/77 Esas sayılı disiplin soruşturma dosyası ile birleştirilmesine, müteakip işlemlerin 2017/77 Esas sayılı dosyası üzerinden yürütülmesine,

3) İlgililer hakkındaki disiplin dosyasında karar verilmesi için iş bu soruşturmada verilen kovuşturma izni kararına istinaden açılacak kamu davası ile, bağlantılı 2017/77 Esas sayılı dosyada verilen kovuşturma izni kararına istinaden yürütülen kovuşturma sonucunun beklenmesine karar verilmiştir.

Bu itibarla;

Adı geçenler yönünden ilânen tebliğin, 7201 sayılı Tebligat Kanunu'nun 31'inci maddesinin ikinci fıkrası uyarınca ilân tarihinden itibaren (15) gün sonra yapılmış sayılacağı,

Hususları ilânen tebliğ olunur.

#ilangovtr

Basın No: ILN02067310