T.C. HÂKİMLER VE SAVCILAR KURULU

Genel Sekreterli

Sayı : E-72305940-2023/560/567-9740/54912 01.11.2023

Konu : İlan Metni



İLGİLİLER : İstanbul eski Hâkimi olup, Elazığ Hâkimi iken meslekten çıkarılan (40001) Murat ÜRÜNDÜ, (2023/560, 2023/567 Esaslar)

İstanbul Cumhuriyet eski Savcısı olup, Samsun Cumhuriyet Savcısı iken meslekten çıkarılan (34956) Hüseyin AYAR, (2023/567 Esas)



ADRESİ : Meçhul



2023/560 Esas sayılı dosya yönünden eylem;



İstanbul 4. Ağır Ceza Mahkemesinin 2014/188 esasına kayden yürütülen yargılama kapsamında, gözaltına alınıp tutuklanan ve yargılama sonunda da beraatine karar verilen Murat ÖZÇELİK'in; Balıkesir 2. Ağır Ceza Mahkemesinin 2018/603 esasına kayden açtığı koruma tedbiri nedeniyle tazminat davasının davalı hazine aleyhine sonuçlanmasına ve bu suretle kamunun zarara uğramasına neden olduğu,



2023/567 Esas sayılı dosya yönünden eylem;



İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, 17.08.2011 tarihinde gözaltına alınıp tutuklanan, 19.06.2014 tarihinde serbest bırakılan ve yapılan yeniden yargılama (Kamuoyunda Balyoz adıyla anılan dava) sonunda beraatine karar verilen Abdullah Cüneyt KÜSMEZ'in, haksız gözaltı ve tutuklama sebebiyle, Ankara 2. Ağır Ceza Mahkemesinin 2015/294 esas sayısına kayden açtığı koruma tedbiri nedeniyle tazminat davasının davalı hazine aleyhine sonuçlanmasına ve bu suretle kamunun zarara uğramasına neden oldukları,



Konularından ibarettir.



Hâkimler ve Savcılar Kurulu İkinci Dairesinin 10.10.2023 tarihli ve 2023/560 esas, 2023/1552 sayılı, 10.10.2023 tarihli ve 2023/567 esas, 2023/1556 sayılı kararları ile;



1)İlgililer hakkındaki iş bu soruşturma dosyasındaki iddianın daha önce iddianameye ve son soruşturma kararına konu edilen, Dairemizin 19.02.2019 Tarih, 2018/115 Esas ve 2019/133 Karar sayılı kararında yer alan iddialarla aynı mahiyette olup olmadığını, bu konuda dava açılmış olup olmadığını değerlendirme konusunda takdir yetkisi yargı mercilerine ait olmak üzere; iş bu soruşturmaya konu müsnet eylemler nedeniyle tüm ilgililer hakkında kovuşturma izni verilmesine, düzenlenecek iddianame ile birlikte Bakırköy Ağır Ceza Mahkemesine verilmek üzere soruşturma evrakının 2802 sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanunu'nun 89'uncu maddesi uyarınca Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilmesine, soruşturma konusu eylemlerin disiplin yönünden 2018/115 Esas sayılı dosyamızdaki iddialar kapsamında kalıp kalmadığının nihai kararda değerlendirilmesi ve savunma hakkının kısıtlanmaması adına, disiplin yönünden yapılacak işleme esas olmak üzere 2802 sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanunu'nun 71’inci maddesi gereğince yazılı savunmalarının istenmesine, savunmalarını yapmak üzere kararın tebliğinden itibaren on günlük süre verilmesine,



2)İlgililere isnat olunan iddialar ile Dairemizin 2018/115 Esas sayılı soruşturma dosyasındaki iddialar arasında hukuki ve fiili irtibat nedeniyle iş bu soruşturma dosyasının Dairemizin 2018/115 Esas sayılı disiplin soruşturma dosyası ile birleştirilmesine, müteakip işlemlerin 2018/115 Esas sayılı dosyası üzerinden yürütülmesine,



3)İlgililer hakkındaki disiplin dosyasında karar verilmesi için iş bu soruşturmada verilen kovuşturma izni kararına istinaden açılacak kamu davası ile, bağlantılı 2018/115 Esas sayılı dosyada verilen kovuşturma izni kararına istinaden yürütülen kovuşturma sonucunun beklenmesine karar verilmiştir.



Bu itibarla;



Adı geçenler yönünden ilânen tebliğin, 7201 sayılı Tebligat Kanunu'nun 31'inci maddesinin ikinci fıkrası uyarınca ilân tarihinden itibaren (15) gün sonra yapılmış sayılacağı,



Hususları ilânen tebliğ olunur.

#ilangovtr

Basın No: ILN01925085