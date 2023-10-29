T.C. HAKİMLER VE SAVCILAR KURULU

Genel Sekreterlik

Sayı : E-72305940-2023/449-9603/54308 26.10.2023

Konu : İlanen tebligat



İLGİLİLER: İstanbul eski Hâkimi olup, Yargıtay Tetkik Hâkimi iken meslekten çıkarılmasına karar verilen (33372) Resul ÇAKIR,

İstanbul eski Hâkimi olup, Gaziantep Hâkimi iken meslekten çıkarılmasına karar verilen (40849) Seyfettin MERMERCİ,

İstanbul Hâkimi iken meslekten çıkarılmasına karar verilen (39770) Nurullah ÇINAR,

İstanbul Hâkimi iken meslekten çıkarılmasına karar verilen (39505) Davut BEDİR, İstanbul Hâkimi iken meslekten çıkarılmasına karar verilen (39735) Eşref AKSU



ADRESİ : Meçhul



İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesinin 2011/5 esasına kayden görülen davada başvurucu Sami DİNÇ'in, AİHS'nin 5/4 maddesinin ihlal edildiği gerekçesiyle AİHM'e yaptığı başvurunun (73741/11) hazine aleyhine sonuçlanmasına ve bu suretle kamunun zarara uğramasına neden oldukları,



Konusundan ibarettir.



Hâkimler ve Savcılar Kurulu İkinci Dairesinin 2023/449 esas, 21.09.2023 tarihli ve 2023/1352 sayılı kararı ile;



İlgili (33372) Resul ÇAKIR hakkında ilgilinin 2802 sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanunu'nun 71'inci maddesi gereğince yapılacak müteakip işleme esas olmak üzere yazılı savunmasının istenmesine, savunmasını yapmak üzere kararın tebliğinden itibaren on günlük süre verilmesine,



İlgiliye isnat edilen eylem nedeniyle kovuşturma yapılması gerekli görüldüğünden, kovuşturma izni verilmesine, düzenlenecek iddianame ile birlikte Bakırköy Ağır Ceza Mahkemesine verilmek üzere soruşturma evrakının 2802 sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanunu'nun 89'uncu maddesi uyarınca, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilmesine,



İlgililer (40849) Seyfettin MERMERCİ, (39770) Nurullah ÇINAR, (39505) Davut BEDİR, (39735) Eşref AKSU hakkında soruşturma evrakının 2802 sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanunu’nun 87’inci maddesi uyarınca mükerrerlik nedeniyle ayrı ayrı işlemden kaldırılmasına dair karar verilmiştir.



Bu itibarla;



İlânen tebliğin tarafınıza 7201 sayılı Tebligat Kanunu'nun 31'inci maddesinin ikinci fıkrası uyarınca ilân tarihinden itibaren (15) gün sonra yapılmış sayılacağı,



Hususları ilânen tebliğ olunur.

#ilangovtr

Basın No: ILN01920180