T.C. HÂKİMLER VE SAVCILAR KURULU

Genel Sekreterlik

Sayı : E-72305940-2023/339/374/375/388/398/401/411/437/446-9332/53349 20.10.2023

Konu : İlan Metni





İLGİLİLER : İstanbul eski Hâkimi olup, Elazığ Hâkimi iken meslekten çıkarılan (40001) Murat ÜRÜNDÜ, (2023/339, 2023/374, 2023/375, 2023/388, 2023/398, 2023/401, 2023/411, 2023/437, 2023/446 Esaslar)



İstanbul eski Hâkimi olup, Şanlıurfa Hâkimi iken meslekten çıkarılan (40816) Mehmet UĞURLU, (2023/339, 2023/374, 2023/375, 2023/398, 2023/401, 2023/437, 2023/446 Esaslar)



İstanbul Cumhuriyet eski Savcısı olup, Samsun Cumhuriyet Savcısı iken meslekten çıkarılan (34956) Hüseyin AYAR, (2023/339, 2023/374, 2023/388, 2023/411 Esaslar)



İstanbul eski Hâkimi olup, İstanbul Hâkimi iken meslekten çıkarılan (39735) Eşref AKSU, (2023/374, 2023/411 Esaslar)



İstanbul Hâkimi iken meslekten çıkarılan (39770) Nurullah ÇINAR (2023/374, 2023/411 Esaslar)



İstanbul Cumhuriyet eski Savcısı olup, Gaziantep Cumhuriyet Savcısı iken meslekten çıkarılan (36810) Bilal BAYRAKTAR, (2023/401, 2023/437 Esaslar)



İstanbul Hâkimi iken meslekten çıkarılan (37378) Hadi ÇAĞDIR, (2023/411 Esas)



İstanbul eski Hâkimi olup, Büyükçekmece Hâkimi iken meslekten çıkarılan (39505) Davut BEDİR, (2023/437 Esas)



ADRESİ :Meçhul



2023/339 Esas sayılı dosya yönünden eylem;



İstanbul Özel Yetkili 10. Ağır Ceza Mahkemesinin 2010/283 ve İstanbul Anadolu 4. Ağır Ceza Mahkemesinin 2014/188 esasına kayden yürütülen, kamuoyunda "Balyoz Davası" olarak bilinen yargılama kapsamında tutuklanan, daha sonra serbest bırakılan ve yargılama sonunda da beraatine karar verilen Ökkeş Alp KIRIKKANAT'ın; Ankara 10. Ağır Ceza Mahkemesinin 2019/128 esas sayısına kayden açtığı koruma tedbiri nedeniyle tazminat davasının davalı hazine aleyhine sonuçlanmasına ve bu suretle kamunun zararına neden oldukları,



2023/374 Esas sayılı dosya yönünden eylem;



İstanbul kapatılan 10. Ağır Ceza Mahkemesinin 2010/283 esasına kayden yürütülen (Kamuoyunda "Balyoz davası" olarak bilinen) yargılama kapsamında, 12/08/2011 tarihinde tutuklanan, 19/06/2014 tarihinde serbest bırakılan ve yargılama sonunda da beraatine karar verilen Celal Kerem Eren'in; İzmir 8. Ağır Ceza Mahkemesinin 2015/245 esasına kayden açtığı koruma tedbiri nedeniyle tazminat davasının davalı hazine aleyhine sonuçlanmasına ve bu suretle kamunun zarara uğramasına neden oldukları,



2023/375 Esas sayılı dosya yönünden eylem;



İstanbul Anadolu 4. Ağır Ceza Mahkemesinin 2014/188 esasına kayden yürütülen kamuoyunda Balyoz davası olarak bilinen yargılama kapsamında, gözaltına alınan, akabinde tutuklanan, daha sonra serbest bırakılan ve yargılama sonunda beraatine karar verilen Mesut Zafer SARI'nın; Muğla 1. Ağır Ceza Mahkemesinin 2015/208 esasına kayden açtığı koruma tedbiri nedeniyle tazminat davasının davalı hazine aleyhine sonuçlanmasına ve bu suretle kamunun zarara uğramasına neden oldukları,



2023/388 Esas sayılı dosya yönünden eylem;



İstanbul 10. Ağır Ceza Mahkemesinin 2010/283 esas sayısına kayden görülen Anayasa Mahkemesinin hak ihlali kararı sonrası ise yeniden yargılaması İstanbul Anadolu 4. Ağır Ceza Mahkemesinin 2014/188 esasına kayden görülen kamuoyunda "Balyoz" olarak bilinen dava kapsamında tutuklanan, sonrasında serbest bırakılan ve kovuşturma sonunda da beraatine karar verilen Önder Çelebi'nin; Karşıyaka 1. Ağır Ceza Mahkemesinin 2015/390 esasına kayden açtığı koruma tedbiri nedeniyle tazminat davasının davalı hazine aleyhine sonuçlanmasına ve bu suretle kamunun zarara uğramasına neden oldukları,



2023/398 Esas sayılı dosya yönünden eylem;



Kamuoyunda "Balyoz" davası olarak bilinen, İstanbul 10. Ağır Ceza Mahkemesinin 2010/283 esasına kayden yürütülen yargılama kapsamında, 11.02.2011 tarihinde tutuklanan ve 19.06.2014 tarihinde serbest bırakılan, yargılama sonunda da beraatine karar verilen Fatih Uluç YEĞİN'in; Kocaeli 1. Ağır Ceza Mahkemesinin 2015/368 esasına kayden açtığı koruma tedbiri nedeniyle tazminat davasının davalı hazine aleyhine sonuçlanmasına ve bu suretle kamunun zarara uğramasına neden oldukları,



2023/401 Esas sayılı dosya yönünden eylem;



İstanbul Anadolu 4. Ağır Ceza Mahkemesinin 2014/181 esasına (İstanbul kapatılan 10. Ağır Ceza Mahkemesinin ilgili esasına kayden) kayden yürütülen (Kamuoyunda "Balyoz davası" olarak bilinen) yargılama kapsamında, 02.10.2012 tarihinde tutuklanan, 09.10.2013 tarihinde serbest bırakılan ve yargılama sonunda da beraatine karar verilen Timuçin ERARSLAN'ın; Adana 6.Ağır Ceza Mahkemesinin 2020/29 esasına kayden açtığı koruma tedbiri nedeniyle tazminat davasının davalı hazine aleyhine sonuçlanmasına ve bu suretle kamunun zarara uğramasına neden oldukları,



2023/411 Esas sayılı dosya yönünden eylem;



İstanbul 10. Ağır Ceza Mahkemesinin 2012/245 esas sayısına kayden görülen Anayasa Mahkemesinin hak ihlali kararı sonrası yeniden yargılaması yapılan ve İstanbul Anadolu 4. Ağır Ceza Mahkemesinin 2014/188 esasına kayden görülen kamuoyunda "Balyoz" olarak bilinen dava kapsamında tutuklanan, sonrasında serbest bırakılan ve yeniden yargılanma sonunda da beraatine karar verilen Süleyman Namık KURŞUNCU'nun, haksız tutuklama sebebiyle İzmir 7. Ağır Ceza Mahkemesinin 2015/333 sayısına kayden açtığı koruma tedbiri nedeniyle tazminat davasının davalı hazine aleyhine sonuçlanmasına ve bu suretle kamunun zarara uğramasına neden oldukları,



2023/437 Esas sayılı dosya yönünden eylem;



Kamuoyunda "Balyoz Davası" olarak bilinen İstanbul Anadolu 4. Ağır Ceza Mahkemesinin 2014/188 esas sırasına kayden yürütülen yargılama kapsamında, 22.02.2010 tarihinde gözaltına alınıp serbest bırakılan, 11.02.2011-23.09.2012 tarihleri arasında tutuklu kalan ve yapılan yargılama sonucu hakkında beraat kararı verilen Mustafa ÇALIŞ'ın; haksız gözaltı ve tutuklama sebebiyle Ankara 2. Ağır Ceza Mahkemesinin 2019/267 esas sırasına kayden açtığı koruma tedbiri nedeniyle tazminat davasının davalı hazine aleyhine sonuçlanmasına ve bu suretle kamunun zarara uğramasına neden oldukları,



2023/446 Esas sayılı dosya yönünden eylem;



İstanbul 10. Ağır Ceza Mahkemesinin 2010/283 esasına kayden yürütülen yargılama kapsamında 11.02.2011 tarihinde tutuklanan, 19.06.2014 tarihinde serbest bırakılan ve yargılama sonunda da beraatine karar verilen Ercan İRENÇİN'in, İzmir 5. Ağır Ceza Mahkemesinin 2018/428 esasına kayden açtığı koruma tedbiri nedeniyle tazminat davasının davalı Hazine aleyhine sonuçlanmasına ve bu suretle kamunun zarara uğramasına neden oldukları,

Konularından ibarettir.



Hâkimler ve Savcılar Kurulu İkinci Dairesinin 19.09.2023 tarihli ve 2023/339 esas, 2023/1240 sayılı, 19.09.2023 tarihli ve 2023/374 esas, 2023/1244 sayılı, 19.09.2023 tarihli ve 2023/375 esas, 2023/1245 sayılı, 19.09.2023 tarihli ve 2023/388 esas, 2023/1246 sayılı, 19.09.2023 tarihli ve 2023/398 esas, 2023/1247 sayılı, 19.09.2023 tarihli ve 2023/401 esas, 2023/1248 sayılı, 19.09.2023 tarihli ve 2023/411 esas, 2023/1249 sayılı, 19.09.2023 tarihli ve 2023/437 esas, 2023/1252 sayılı, 19.09.2023 tarihli ve 2023/446 esas, 2023/1253 sayılı kararları ile;



1) İlgililer hakkındaki iş bu soruşturma dosyasındaki iddianın daha önce iddianameye ve son soruşturma kararına konu edilen, Dairemizin 19.02.2019 Tarih, 2018/115 Esas ve 2019/133 Karar sayılı kararında yer alan iddialarla aynı mahiyette olup olmadığını, bu konuda dava açılmış olup olmadığını değerlendirme konusunda takdir yetkisi yargı mercilerine ait olmak üzere; iş bu soruşturmaya konu müsnet eylemler nedeniyle tüm ilgililer hakkında kovuşturma izni verilmesine, düzenlenecek iddianame ile birlikte Bakırköy Ağır Ceza Mahkemesine verilmek üzere soruşturma evrakının 2802 sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanunu'nun 89'uncu maddesi uyarınca Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilmesine, soruşturma konusu eylemlerin disiplin yönünden 2018/115 Esas sayılı dosyamızdaki iddialar kapsamında kalıp kalmadığının nihai kararda değerlendirilmesi ve savunma hakkının kısıtlanmaması adına, disiplin yönünden yapılacak işleme esas olmak üzere 2802 sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanunu'nun 71’inci maddesi gereğince yazılı savunmalarının istenmesine, savunmalarını yapmak üzere kararın tebliğinden itibaren on günlük süre verilmesine,



2) İlgililere isnat olunan iddialar ile Dairemizin 2018/115 Esas sayılı soruşturma dosyasındaki iddialar arasında hukuki ve fiili irtibat nedeniyle iş bu soruşturma dosyasının Dairemizin 2018/115 Esas sayılı disiplin soruşturma dosyası ile birleştirilmesine, müteakip işlemlerin 2018/115 Esas sayılı dosyası üzerinden yürütülmesine,



3) İlgililer hakkındaki disiplin dosyasında karar verilmesi için iş bu soruşturmada verilen kovuşturma izni kararına istinaden açılacak kamu davası ile, bağlantılı 2018/115 Esas sayılı dosyada verilen kovuşturma izni kararına istinaden yürütülen kovuşturma sonucunun beklenmesine karar verilmiştir.



Bu itibarla;



Adı geçenler yönünden ilânen tebliğin, 7201 sayılı Tebligat Kanunu'nun 31'inci maddesinin ikinci fıkrası uyarınca ilân tarihinden itibaren (15) gün sonra yapılmış sayılacağı,



Hususları ilânen tebliğ olunur.

#ilangovtr

Basın No: ILN01919152