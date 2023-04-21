T.C. HÂKİMLER VE SAVCILAR KURULU

Genel Sekreterlik





Sayı : E-72305940-2023/101-4123/21603 13.04.2023

Konu : İlan Metni





İLGİLİ : İstanbul eski Hâkimi olup, Elazığ Hâkimi iken meslekten çıkarılan (40001) Murat ÜRÜNDÜ



ADRESİ : Meçhul



İstanbul 4. Ağır Ceza Mahkemesinin 2014/139 esas sırasına kayıtlı dosya kapsamında gözaltında ve tutuklu kalan ve yapılan yargılama sonucu hakkında beraat kararı verilen Hüseyin POLATSOY'un; haksız gözaltı ve tutuklama sebebiyle İzmir 6. Ağır Ceza Mahkemesinin 2018/160 esas sırasına kayden açtığı koruma tedbiri nedeniyle tazminat davasının davalı hazine aleyhine sonuçlanmasına ve bu suretle kamunun zarara uğramasına neden olduğu,

Konusundan ibarettir.

Hâkimler ve Savcılar Kurulu İkinci Dairesinin 2023/101 Esas, 14.03.2023 tarihli ve 2023/477 sayılı kararı ile;

1) İlgili hakkında kovuşturma izni verilmesine, düzenlenecek iddianame ile birlikte Bakırköy Ağır Ceza Mahkemesine verilmek üzere soruşturma evrakının 2802 sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanunu'nun 89'uncu maddesi uyarınca Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilmesine, soruşturma konusu eylemlerin disiplin yönünden 2018/115 Esas sayılı dosyamızdaki iddialar kapsamında kalıp kalmadığının nihai kararda değerlendirilmesi ve savunma hakkının kısıtlanmaması adına, disiplin yönünden yapılacak işleme esas olmak üzere 2802 sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanunu'nun 71’inci maddesi gereğince ilgilinin yazılı savunmasının istenmesine, savunmasını yapmak üzere kararın tebliğinden itibaren on günlük süre verilmesine,

2) İlgiliye isnat olunan iddialar ile Dairemizin 2018/115 Esas sayılı soruşturma dosyasındaki iddialar arasında hukuki ve fiili irtibat nedeniyle iş bu soruşturma dosyasının Dairemizin 2018/115 Esas sayılı disiplin soruşturma dosyası ile birleştirilmesine, müteakip işlemlerin 2018/115 Esas sayılı dosyası üzerinden yürütülmesine,

3) İlgili hakkındaki disiplin dosyasında karar verilmesi için iş bu soruşturmada verilen kovuşturma izni kararına istinaden açılacak kamu davası ile, bağlantılı 2018/115 Esas sayılı dosyada verilen kovuşturma izni kararına istinaden yürütülen kovuşturma sonucunun beklenmesine karar verilmiştir.

Bu itibarla;

İlânen tebliğin tarafınıza 7201 sayılı Tebligat Kanunu'nun 31'inci maddesinin ikinci fıkrası uyarınca ilân tarihinden itibaren (15) gün sonra yapılmış sayılacağı,

Hususları ilânen tebliğ olunur.



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Basın No: ILN01817578