T.C. HÂKİMLER VE SAVCILAR KURULU

Genel Sekreterlik





Sayı : E-72305940-2023/94-4130/21612 13.04.2023

Konu : İlan Metni





İLGİLİLER:

İstanbul eski Hâkimi olup, Elazığ Hâkimi iken meslekten çıkarılan (40001) Murat ÜRÜNDÜ,

İstanbul eski Hâkimi olup, İstanbul Hâkimi iken meslekten çıkarılan (39770) Nurullah ÇINAR,

İstanbul Cumhuriyet eski Savcısı olup, Gaziantep Cumhuriyet Savcısı iken meslekten çıkarılan (36810) Bilal BAYRAKTAR,

İstanbul eski Hâkimi olup, Şanlıurfa Hâkimi iken meslekten çıkarılan (40816) Mehmet UĞURLU,

İstanbul eski Hâkimi olup, Büyükçekmece Hâkimi iken meslekten çıkarılan (39505) Davut BEDİR.



ADRESİ : Meçhul



İstanbul 10. Ağır Ceza Mahkemesinin 2010/283 esasına kayden yapılan yargılamada, Erdinç ATİK'in 11.02.2011 tarihinde tutuklanması, 19.06.2014 tarihinde serbest bırakılması ve yargılama sonunda beraat karar verilmesi sonucu Ankara 8. Ağır Ceza Mahkemesinin 2018/430 esasına kayden açılan koruma tedbiri nedeniyle tazminat davasının davalı hazine aleyhine sonuçlanmasına ve bu suretle kamunun zarara uğramasına neden oldukları,

Konusundan ibarettir.

Hâkimler ve Savcılar Kurulu İkinci Dairesinin 2023/94 Esas, 14.03.2023 tarihli ve 2023/476 sayılı kararı ile;

1) İlgili Hâkim Davut BEDİR hakkındaki soruşturma evrakının 2802 sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanunu’nun 87 inci maddesi uyarınca işlemden kaldırılmasına,

2) İlgili Hâkim Davut BEDİR dışındaki diğer tüm ilgililer hakkında kovuşturma izni verilmesine, düzenlenecek iddianame ile birlikte Bakırköy Ağır Ceza Mahkemesine verilmek üzere soruşturma evrakının 2802 sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanunu'nun 89'uncu maddesi uyarınca Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilmesine,soruşturma konusu eylemin disiplin yönünden 2018/115 Esas sayılı dosyamızdaki iddialar kapsamında kalıp kalmadığının nihai kararda değerlendirilmesi ve savunma hakkının kısıtlanmaması adına, disiplin yönünden yapılacak işleme esas olmak üzere 2802 sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanunu'nun 71’inci maddesi gereğince ilgililerin yazılı savunmalarının istenmesine, savunmalarını yapmak üzere kararın tebliğinden itibaren on günlük süre verilmesine,

3) İlgililere isnat olunan iddialar ile Dairemizin 2018/115 Esas sayılı soruşturma dosyasındaki iddialar arasında hukuki ve fiili irtibat nedeniyle iş bu soruşturma dosyasının Dairemizin 2018/115 Esas sayılı disiplin soruşturma dosyası ile birleştirilmesine, müteakip işlemlerin 2018/115 Esas sayılı dosyası üzerinden yürütülmesine,

4) İlgili Hâkim Davut BEDİR dışındaki diğer ilgililer hakkındaki disiplin dosyasında karar verilmesi için iş bu soruşturmada verilen kovuşturma izni kararına istinaden açılacak kamu davası ile, bağlantılı 2018/115 Esas sayılı dosyada verilen kovuşturma izni kararına istinaden yürütülen kovuşturma sonucunun beklenmesine karar verilmiştir.

Bu itibarla;

İlânen tebliğin tarafınıza 7201 sayılı Tebligat Kanunu'nun 31'inci maddesinin ikinci fıkrası uyarınca ilân tarihinden itibaren (15) gün sonra yapılmış sayılacağı,

Hususları ilânen tebliğ olunur.

#ilangovtr

Basın No: ILN01817579