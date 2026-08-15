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Resmi İlanlar T.C. HADİM ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI'NDAN
Resmi İlanlar

T.C. HADİM ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI'NDAN

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T.C. HADİM ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI'NDAN

İ L A N
 
ESAS SAYISI : 2019/267 Esas -2025/278 Karar

Davalı Ayşe KARABÜBER Davacı TEİAŞ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ, ile Davalı Ayşe KARABÜBER arasında mahkememizde görülmekte olan Kamulaştırma (Bedel Tespiti Ve Tescil) davası nedeniyle;

Davalı Ayşe KARABÜBER'ın yapılan tüm araştırmalara ve kolluk tahkikatına rağmen bulunamamış olduğundan gerekçeli kararın ilanen yapılmasına karar verilmiş olmakla ilan olunur. 27/04/2026

#ilangovtr

Basın No: ILN02530430