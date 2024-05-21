T.C. HADİM ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI'NDAN

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ESAS SAYISI : 2022/676 Esas

DAVALI Serkan Uysal ,

Davacı, DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ile Davalılar, Serkan UYSAL ve diğerleri arasında mahkememizde görülmekte olan Kamulaştırma (Bedel Tespiti Ve Tescil) davası nedeniyle;

DAVALI Serkan Uysal'ın yapılan tüm araştırmalara rağmen tebliğe elverişli adresi tespit edilememiş ve geçerli adresi de kolluk tahkikatına rağmen bulunamamış olduğundan dava dilekçesi tensip zaptı ve bilirkişi raporları tebligatının ilanen yapılmasına karar verilmiş olmakla ilan olunur. 29/03/2024

#ilangovtr

Basın No: ILN02032160