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Resmi İlanlar T.C. HADİM ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI'NDAN
Resmi İlanlar

T.C. HADİM ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI'NDAN

Yeniakit Publisher
2024-05-21 00:00:00 -

T.C. HADİM ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI'NDAN

İLAN

ESAS SAYISI : 2022/676 Esas

     DAVALI Ayşe Uysal ,

     Davacı, DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ile Davalılar, Ayşe UYSAL ve diğerleri arasında mahkememizde görülmekte olan Kamulaştırma (Bedel Tespiti Ve Tescil) davası nedeniyle;

     DAVALI Ayşe Uysal'ın yapılan tüm araştırmalara rağmen tebliğe elverişli adresi tespit edilememiş ve geçerli adresi de kolluk tahkikatına rağmen bulunamamış olduğundan dava dilekçesi tensip zaptı ve bilirkişi raporları tebligatının ilanen yapılmasına karar verilmiş olmakla ilan olunur. 29/03/2024

#ilangovtr

Basın No: ILN02032143