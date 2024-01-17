T.C. HADİM ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI'NDAN
2024-01-17 00:01:00 -
T.C. HADİM ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI'NDAN
İ L A N
ESAS SAYISI : 2022/813 Esas
ESAS SAYISI : 2022/813 Esas
Davalı - Anakız Özartan Davacı,
KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ile Davalı Anakız Özartan arasında mahkememizde görülmekte olan (Kamulaştırma) davası nedeniyle;
Davalı Şevki Karagülle yapılan tüm araştırmalara rağmen tebliğe elverişli adresi tespit edilememiş ve geçerli adresi de kolluk tahkikatına rağmen bulunamamış olduğundan Dava Dilekçesi, Tensip Zaptı ve Bilirkişi Raporlarının tebligatının ilanen yapılmasına karar verilmiş olmakla ilan olunur. 12/01/2024
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Basın No: ILN01968091