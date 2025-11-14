T.C. HADİM ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI

ESAS SAYISI : 2022/575 Esas



İLAN

DAVALI : ALİ ERAY TOPAK

Davacı DEVLET SU İŞLERİ ile Davalılar arasında mahkememizde görülmekte olan Kamulaştırma (Bedel Tespiti Ve Tescil) davası nedeniyle;

DAVALI ALİ ERAY TOPAK yapılan tüm araştırmalara rağmen tebliğe elverişli adresi tespit edilememiş ve geçerli adresi de kolluk tahkikatına rağmen bulunamamış olduğundan dava dilekçesi, tensip zaptı, bilirkişi raporları ve karar ilamını tebligatının ilanen yapılmasına karar verilmiş olmakla ilan olunur. 29/09/2025

#ilangovtr

Basın No: ILN02331707