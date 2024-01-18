T.C. HACIBEKTAŞ SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN

İ L A N

ESAS NO : 2023/384 Esas

Mahkememizin 2023/384 esas sayılı dosyasında mirasçı Coşkun Akçay'a yapılan tüm araştırmalara rağmen tebligat yapılamamış olup,

Mahkememizin 2023/384 esas sayılı dosyası Mustafa Akçay (TC Kimlik No: 55978388216)'ın Nevşehir 1.Noterliği'nin 04/07/2017 tarih 10566 yevmiye numaralı düzenleme şeklindevasiyetnamenin açılıp okunmasına ilişkin olduğu, ilgili vasiyetin "Nevşehir 1.Noterliğinden tanzim ve tastikli 20/03/2017 tarih ve 3775 yevmiye nolu Vasiyetnamenin hükümsüz ve geçersiz olduğunu, hiçbir baskı ve etki altında kalmaksızın kendi isteğim ile söz konusu vasiyetten rücu ettiğimi, döndüğümü kabul ve beyan ederim" şeklinde olduğu,

Mahkememizin 2023/384 esas sayılı dosyasının duruşma gününün 09/02/2024 günü saat 11:20 tarihine bırakıldığı anlaşılmakla mirasçı Coşkun Akçay tebliğ yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.

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Basın No: ILN01968749